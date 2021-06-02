АрмИнфо.Любой бренд, имеющий японское происхождение, ассоциируется у покупателей с высоким уровнем качества и надежностью. Особенно данное утверждение касается телевизоров Sharp и других видов электроники данной марки, которые не первый год являются одним из лидеров на рынке ТВ техники.
Немного истории
Первый телевизор марки Sharp появился в продаже еще в 1953 году. А спустя несколько десятков лет, в 2013 году японцы первыми в мире представили модель телевизора с разрешением 8К.
По сути, Sharp была первой фирмой, познакомившей людей с жидкокристаллическими панелями. Именно с ее конвейера сошел самый маленький ЖК телевизор с TFT матрицей – Crystaltron. После этого производитель выпустил первую ЖК панель с диагональю 108.
Компания занимается внедрением инновационных технологий и сегодня. Подтверждением данного факта является высокий уровень продаж продукции бренда Sharp в интернет магазинах телевизоров и в торговых центрах, в отделах электроники.
О сильных сторонах телевизоров Sharp
К числу преимуществ, которыми обладает электроника бренда Sharp, можно отнести применение следующих технологий:
К числу недостатков пользователи обычно относят неудобное меню. Однако данный момент является относительным минусом. При необходимости к особенностям интерфейса телевизора можно приспособиться.
Полную линейку моделей телевизоров Sharp, находящихся в свободной продаже, можно найти в интернет-магазине.