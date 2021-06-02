Среда, 2 Июня 2021 16:38

АрмИнфо.Любой бренд, имеющий японское происхождение, ассоциируется у покупателей с высоким уровнем качества и надежностью. Особенно данное утверждение касается телевизоров Sharp и других видов электроники данной марки, которые не первый год являются одним из лидеров на рынке ТВ техники.

Немного истории

Первый телевизор марки Sharp появился в продаже еще в 1953 году. А спустя несколько десятков лет, в 2013 году японцы первыми в мире представили модель телевизора с разрешением 8К.

По сути, Sharp была первой фирмой, познакомившей людей с жидкокристаллическими панелями. Именно с ее конвейера сошел самый маленький ЖК телевизор с TFT матрицей – Crystaltron. После этого производитель выпустил первую ЖК панель с диагональю 108.

Компания занимается внедрением инновационных технологий и сегодня. Подтверждением данного факта является высокий уровень продаж продукции бренда Sharp в интернет магазинах телевизоров и в торговых центрах, в отделах электроники.

О сильных сторонах телевизоров Sharp

К числу преимуществ, которыми обладает электроника бренда Sharp, можно отнести применение следующих технологий:

Quattron. Это запатентованная японская технология, применение которой позволяет передавать изображение на экран при помощи 4 цветов. Благодаря ее применению производителю удалось получить максимально реалистичное изображение.

X-gen. Дает возможность ЖК элементам выстраиваться по траектории UV-излучения, улучшая качество проходимости света. Такая технология помогает повысить контрастность изображения, что усиливает впечатление от просмотра.

AQUOS NET+. Если вдруг компьютерная система телевизора выйдет из строя, система сделает возможным осуществление интернет-серфинга.

Time Shift. Телевизор выполнит запись программы или фильма в указанное время, когда владелец техники будет отсутствовать дома. Запись может быть выполнена как на внешний, так и на внутренний носитель.

Scanning Backlight 200. Сканирующая подсветка с частотой 200 Гц используется для минимизации смазанного изображения при высокой интенсивности смены кадров.

К числу недостатков пользователи обычно относят неудобное меню. Однако данный момент является относительным минусом. При необходимости к особенностям интерфейса телевизора можно приспособиться.

Полную линейку моделей телевизоров Sharp, находящихся в свободной продаже, можно найти в интернет-магазине.