Среда, 2 Июня 2021 16:29

АрмИнфо. В Минобороны Армении опровергают очередную азербайджанскую дезинформацию, на этот раз о том, что якобы вечером 1 июня 40 армянских военнослужащих перешли границу с Азербайджаном, а подразделения ВС АР "заставили их вернуться на исходные позиции".

В армянском оборонном ведомстве убеждены, что распространение военно-политическим руководством Азербайджана подобной дезинформации преследует цель - сформировать у международного сообщества впечатление о попытке ВС Армении обострить ситуацию на армяно-азербайджанской границе и тем самым, создать противовес провокации вооруженных сил Азербайджана по вторжению на территорию республики Армении 12 и 13 мая.

"Министерство обороны заявляет, что Вооруженные силы Армении не пересекали границу Азербайджана ни 1 июня, ни в предшествующие дни. Вся информация по данному вопросу, утверждения, распространяемые азербайджанским оборонным ведомством - провокация", - отметили в МО Армении, в этом ключе указав значительное увеличение подобной дезинформации в последние дни.

В качестве наглядного примера, в МО РА привели распространенную днями ранее информацию Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона якобы открыла огонь как на армяно-азербайджанской границе, так и по азербайджанским позициям в направлении Шуши, которая была опровергнута как Миноюороны Армении, так и командованием российского миротворческого контингента в Республике Арцах.