Среда, 2 Июня 2021 16:24

АрмИнфо.1-го июня IDBank подарил праздник детям приграничных сел Арцаха. Был организован визит в Степанакерт для 220 детей из сел Красный Базар, Красное село, Сарушен, Херхан, Караундж, где дети посмотрели детский спектакль в Государственном драматическом театре имени Ваграма Папазяна. Затем детям были вручены подарки.

Программа была реализована при финансировании IDBank-а. Инициатива принадлежит, переселившемуся в Сарушен после войны, Ваче Варданяну, по словам которого детям нужна поддержка после войны. «Изначально планировалось преподнести сюрприз 100 детям, но постепенно стали поступать заявки из разных сел, в результате IDBank подарил праздник более чем 200 детям. Примечательно, что через несколько минут после моей публикации в Facebook-е последовал ответ от сотрудников IDBank-а: насколько мне известно, в благотворительной акции участвовал как персонал Банка, так и Банк», - сказал Ваче Варданян.

Следующее мероприятие при поддержке IDBank-а также стартовало в Арцахе, но продолжится в Сюнике. Фестиваль, который проводится с 29-го мая до 5-го июня в рамках программы «Тыл - культура, граница - центр» под девизом «С песней и любовью», был организован Министерством образования, науки, культуры и спорта и детской филармонией «Маленькие певцы Армении». Программа включает ребят из действующих хоров Сисиана, Гориса, Капана, Каджарана, Мегри, сел Хндзореск, Шинухайр, а также Степанакерта и Мартуни.

Мы решили организовать этот фестиваль несмотря на все трудности, также благодаря поддержке компаний, понимающих важность такого рода мероприятий, как, например, IDBank. Вообще, роль бизнеса велика в развитии культуры, науки и образования. Будь то песней, словом, вниманием или теплом, мы должны поддержать людей, которые пережили и переживают тяжелейшие дни", - отметил художественный руководитель хора "Маленькие певцы Армении" Тигран Экекян.

В Банке заявили, что такие программы будут продолжительными․