Среда, 2 Июня 2021 16:20

АрмИнфо. Баку не видит какой-либо роли Парижа в прекращении огня в Карабахе. Об этом говорится в комментарии главы пресс- службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой в связи с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона от 1 июня в Париже.

"Этот процесс обеспечивается на основе трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России. Временно дислоцированные в Азербайджане российские миротворцы выполняют миссию по обеспечению прекращения огня", - заявила Абдуллаева, при этом в очередной раз цинично заявив, что мол в Азербайджане нет военнопленных армян. Она и на этом не остановилась, в русле уже традиционной азербайджанской пропаганды, не имеющей ничего общего с реальностью заверила, что мол армянские военные захваченные на суверенной территории РА 27 мая ВС Азербайджана - диверсанты и обвинила их в попытке совершения террористического акта.

"Что касается прямого диалога между сторонами, то он уже идет на уровне вице- премьеров Азербайджана, Армении и России. При этом, Франция не играет какой-либо роли в этом. Не секрет, что Франция испытывает особые симпатии к Армении, но как сопредседатель Минской группы эта страна должна сохранять нейтралитет. Надеемся, что в соответствии с мандатом сопредседателя Франция проявит нейтральную и беспристрастную позицию", - заявила Абдуллаева, передает Туран.

Стоит также отметить, что в Баку сегодня начался постановочный суд над двумя армянскими военными - Людвигом Мкртчяном и Алешей Хосровяном. В Азербайджане не придумали ничего лучше как обвинить армянских военных в совершении "пыток в ходе Первой карабахской войны 90-х годов". Причем никаких реальных доказательств этому, безусловно, у Азербайджана нет.

Отметим, что французский лидер Эмманюэль Макрон 1 июня на встрече с и.о. премьер- министра Армении Николом Пашиняном в Париже заявил, что Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Арменией и Азербайджаном. "В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами", - сказал французский лидер. Он подчеркнул, что, "в связи с недавними событиями на границе, ее делимитация должна осуществляться только путем переговоров и без применения силы". Макрон отметил, что азербайджанские войска должны покинуть территорию Армении, и стороны должны вернуться на позиции, которые они занимали по состоянию на 11 мая