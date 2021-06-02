Среда, 2 Июня 2021 15:19

АрмИнфо. Более 10 тысяч человек в Армении и во всём мире присоединились к общественной инициативе The FUTURE ARMENIAN.

Согласно сообщению, соавторы инициативы в основном представляют Армению (57%), Россию (17%) и США (10%). Кроме того, инициативу поддержали жители Канады, Аргентины, Франции, Германии и других стран. В ближайшее время будут организованы общественные дискуссии, встречи и семинары, посвящённые обсуждению 15 целей инициативы и совместному определению оптимальных путей их достижения.

Инициатива The FUTURE ARMENIAN направлена на создание всеобщего представления об устойчивом развитии Армении и армянского народа. В состав инициативной группы входят Ричард Азарниа (Франция), Артур Алавердян (Армения), Нубар Афеян (США) и Рубен Варданян (Россия).

Следующая цель инициативы - расширить круг её соавторов до 30 000 человек. Только эти люди получат ранний доступ к анализу 15 целей, а также специальному отчёту и программе развития Армении, разработанным компанией McKinsey & Company.

, - подчеркнул инициатор движения The FUTURE ARMENIAN Нубар Афеян.

<Сегодня мы переживаем сложный период, но вместе с тем мы все считаем, что это ещё и прекрасная возможность многое переосмыслить, изменить некоторые подходы, а также попробовать сделать что-то новое, что раньше не применялось. Эта новая инициатива началась с посыла о том, что мы не хотим давать готовые ответы - мы хотим выделить ключевые аспекты, чтобы люди могли дискутировать о том, какое совместное будущее мы хотим видеть, как будут строиться отношения между народом и государством, государством и диаспорой, Арменией и Арцахом>, - сказал инициатор движения The FUTURE ARMENIAN Рубен Варданян.

Инициатива способствует открытому публичному обсуждению вопросов относительно выбора будущего, которое вдохновит весь армянский народ и задействует его коллективный потенциал. Цель инициативы - вовлечь 100 тысяч человек.

Любой желающий может стать соавтором инициативы The FUTURE ARMENIAN. Для этого нужно посетить сайт www.futurearmenian.com и принять участие в предстоящих обсуждениях, чтобы вместе планировать следующие шаги. -0-