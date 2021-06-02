Среда, 2 Июня 2021 15:15

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) поздравляет детей с Международным днем защиты детей и желает беззаботного детства, крепкого здоровья и светлого будущего.

1-го июня Головной офис Банка ВТБ (Армения) наполнили детские голоса: Банк пригласил к себе в гости юных клиентов – картодержателей карты Kids международной платежной системы Visa, каждый из которых имел возможность привести с собой также своего друга. Цель экскурсии - познакомить подрастающее поколение с банковскими технологиями и некоторыми банковскими продуктами, с процессом изготовления пластиковых карт, о важности соблюдения конфиденциальности личных карточных данных. Детям рассказали, какие карты выпускает Банк ВТБ (Армения), в чем преимущество безналичных платежей. Экскурсионная группа имела также возможность ознакомиться с процессом работы банкомата: ребята смогли увидеть, как банкомат устроен изнутри, и как происходит процесс выдачи наличности. Дети также ознакомились с преимуществами терминалов самообслуживания и с их функциями осуществления безналичных платежей.

Экскурсия по Банку оказалась не только интересной, но и вкусной: в конце экскурсии на свежем воздухе, в атриуме Банка, был организован красивый фуршет со вкусными угощениями.

1-го июня Банк ВТБ (Армения) принял участие в праздничных мероприятиях, организованных в торговых центрах Еревана, где Банк представил широкой аудитории мультивалютные карты с молодежным дизайном Teens и Kids международной платежной системы Visa, которые имеют ряд преимуществ как для юных клиентов, так и для их родителей. Банк вручил детям сертификаты на получение карт Visa Teens и Kids с бесплатным обслуживанием сроком на один год.

А для детей сотрудников Банка ВТБ (Армения) было организовано праздничное мероприятие в одном из самых красивых парков Еревана, где сотрудники имели возможность провести время со своими детьми на свежем воздухе и насладиться приятным вечером. Банк подарил детям море улыбок и позитива, организовав для них интересные игры, шоу, спектакль и, конечно же, угощения!