Среда, 2 Июня 2021 14:13

АрмИнфо.Говоря о границе на участке Тавушской области, я рассматриваю ту линию, ту границу, где стоят армянские солдаты. Об этом 2 июня в беседе с журналистами заявил исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Армении Айк Чобанян.

Он напомнил, что два года занимал пост губернатора Тавушской области и как минимум трижды озвучивал эту позицию, которая не претерпела изменений. "Моя позиция не претерпела изменений и не будет меняться. Я не знаю, кто и что собирается делать. Но, говоря о границе на участке Тавушской области, я рассматриваю ту линию, ту границу, где стоят армянские солдаты. И моя обязанность как гражданина, как министра обязан сделать все, чтобы де-факто статус-кво, не нарушился во вред Армении", - сказал Чобанян, отвечая на вопрос как, он относится к заявлениям некоторых провластных сил об азербайджанских анклавах на территории РА.

На уточнение о рисках, которые могут в себе содержать процессы по демаркации и делимитации границ, министр выразил убеждение, что для того чтобы справляться с рисками, нужно идти по пути развития экономики, военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил. "Необходимо восстановить потенциал и возможности ВС, вести работу по повышению возможностей в системе безопасности. Причем преодоление рисков возможно лишь при комплексном решении всех проблем. Правительство делает все, чтобы нынешняя ситуация не перелилась в войну", - заверил Чобанян.

На вопрос, продолжит ли он содействовать действующей власти на фоне того, что происходит на границе, и.о. министра напомнил, что его функция как действующего чиновника способствовать повышению безопасности страны. При этом он заверил, что и в качестве губернатора Тавушской области и в этом новом статусе он не жалеет усилия для достижения этой цели. В этом ключе он добавил, что если будет какой-то другой статус, которая позволит способствовать развитию родины, он его изберет.

Он также указал на дефицит кадров, людей действительно занимающихся делом. "Каждый чиновник должен выполнять свою работу по максимуму и быть ответственным в первую очередь перед собой. Никто не застрахован от ошибок. Никто не должен лениться искать свои ошибки и исправлять их", - сказал Чобанян.

Чобанян также обещал внести изменения в военном потенциале Армении с вовлечением военно-промышленного комплекса РА. По его словам, скоро это будет обозримо благодаря информации, которая будет опубликована.

Ранее, ряд чиновников и депутатов от правящего в Армении блока "Мой шаг" заявляли, что по карте анклавы Бархударлу, Софулу, Хейримли, Воскепар в Тавушской области Армении - это азербайджанские территории. На это отреагировал Омбудсмен Армении, который представил архивные доказательства принадлежности этих территорий Армении.

Более того, Омбудсмен предостерег чиновников от распространения подобного рода механических подходов по вопросам границ, которые напрямую касаются прав жителей приграничных районов.