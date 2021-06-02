Среда, 2 Июня 2021 13:11

АрмИнфо.Вторжение азербайджанской армии на суверенную территорию Армении и все сопутствующие события, включая моментальное появление очередного трехстороннего документа, демонстрируют достаточно четкую политику Москвы в направлении Сюникской области Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

Отметим, что и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян заявил о намерении подписать третье трехстороннее <демаркационное> соглашение с условием вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении, отметив при этом, что само соглашение соответствует интересам Армении. Меж тем, в Баку увязывают данный документ с признанием Арцаха как части Азербайджана.

"Суть данной политики упирается в окончательную цель взять под собственный контроль управление над разделяющим тюркский мир Сюникским клином. Параллельно Москва пытается снять с повестки отдельные, проблемные фрагменты в собственных отношениях с Анкарой. Необходимо понимать, что фактор Сюника является крайне важной "задвижкой" в построении российско-турецких отношений. И судя по российской последовательности в реализации условного плана действий "Сюник", в Москве все это прекрасно понимают", - считает он.

Предложение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении международных наблюдателей, на этом фоне, аналитик рассматривает, как попытку Еревана получить определенные рычаги давления на Россию. При этом, не исключая возможности реального рассмотрения этой возможности Ереваном как панацеи по выходу из текущей ситуации. Однако, пока что Москве, на его взгляд, удается связывать Ереван в его действиях в данном направлении и оказывать давление в принятии нужных для себя решений.

На заседании Совбеза 27 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном. Суть плана состоит в немедленном, параллельном отходе ВС обеих сторон от границы в места постоянных дислокации. Вдоль границы должны быть размещены международные наблюдатели из РФ или других стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян считает этот план кратчайшим путем к деэскалации приграничной ситуации.

Одним из таких решений Еревана аналитик считает предоставление Пограничному управлению российского ФСБ земельных участков в Сюникской области. При этом, на его взгляд, данные территории, судя по всему, будут использоваться российскими военными для создания застав на протяжении транспортных коммуникаций через Мегри. В этом свете, текущую политику правительства Армении Сароян оценивает как достаточно противоречивую и потому непонятную.