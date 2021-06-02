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 Среда, 2 Июня 2021 12:49
Марианна Мкртчян

Глава делегации ЕС в Армении вновь посетила Сюник

Глава делегации ЕС в Армении вновь посетила Сюник

АрмИнфо. Во второй день визита в Сюникскую область руководитель офиса Европейского союза в Армении Андреа Викторин побывала в Мегри.

Как сообщает пресс-служба офиса ЕС в Армении, на армяно-иранской государственной границе посол встретилась с представителями Комитета государственных доходов республики, чтобы обсудить планируемые работы по модернизации пограничного пропускного пункта в Мегри, финансируемые ЕС в партнерстве с ЕБРР.

Согласно сообщению, Викторин подчеркнула важность этой ключевой программы взаимосвязанности для ЕС, ЕБРР и граждан Армении. Стороны договорились как можно скорее начать застройку КПП.

Как ранее писало АрмИнфо, Европейский банк реконструкции и развития предоставит Армении кредит в 10,6 млн евро на модернизацию контрольно- пропускного пункта "Мегри" на армяно-иранской границе.

 

Соглашение с Банком было подписано 7 февраля 2020 года. Общая стоимость программы модернизации составит 21,1 млн евро, из которых ЕБРР предоставит республике кредит в 10,6 млн евро на условиях Libor+1%, что в полугодовом разрезе составляет 1,7%. Большая часть финансирования будет обеспечена за счет грантовых средств.  В результате реализации программы  КПП будет расширен с нынешних  6,6 га до 8,8 га.  Пропускная способность возрастет с 300 автомобилей в день до 900. Весь проект предусмотрено завершить в конце 2022 - начале 2023г.г.   На КПП начнут применяться соответствующие международным стандартам механизмы - фитосанитарные, таможенные и др. Модернизированный КПП должен будет важной составной частью транспортного коридора Север-Юг.  Кроме того, он будет способствовать росту товарооборота Ирана с Арменией, Ирана со странами ЕАЭС, и стран ЕАЭС с Ираном.

Напомним также, что ЕБРР и Европейский Союз предоставят Армении 21146263 евро на модернизацию и расширение контрольно-пропускного пункта "Мегри" на армяно- иранской границе.  Более половины из общей суммы - 10 520 000 евро и 700 000 евро будут предоставлены в виде гранта Европейским Союзом в рамках Европейской политики соседства.

Ранее АрмИнфо сообщало, что при финансовой поддержке ЕС и Европейского инвестиционного банка, в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) была осуществлена модернизация трёх контрольно- пропускных пунктов на государственной границе Армении: "Баграташен", "Бавра" и "Гогаван".  Общий бюджет модернизации этих трех КПП составил 54.43 млн. евро. Согласно информации делегации ЕС в Армении, в рамках программы правительство Армении получило кредит от ЕС в размере 30,8 млн евро, грантов на 17,2 млн евро. Софинансирование правительства Армении составило 4,44 млн евро. Финансовые инвестиции ПРООН составили 1,9 млн евро. 


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