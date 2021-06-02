Среда, 2 Июня 2021 12:44

АрмИнфо. Армянские военнопленные, содержащиеся в Азербайджане должны быть незамедлительно освобождены. Об этом говорится в письме и.о. министра иностранных дел Нидерландов Сигрид Каг в парламент страны.

Как сообщает посольство Армении в Нидерландах, нидерландский дипломат в своем письме, касаясь обсуждений карабахской проблемы в Совете министров иностранных дел ЕС сказала, что Нидерланды акцентировали внимание на важность скорейшего освобождения Азербайджаном оставшихся армянских военнопленных, при этом указав на необходимость незамедлительной отправки в регион миссии ЮНЕСКО по оценке культурного наследия.

"28 мая по инициативе Нидерландов ЕС выступил с новым совместным заявлением, в котором выражается глубокая озабоченность по поводу процессов на границе и подчеркивается необходимость снижения напряженности. Звучит призыв немедленного отвода войск от границы и указывается необходимость прояснения вопроса демаркации исключительно переговорным путем. В заявлении также содержится призыв к Азербайджану немедленному освободить армянских военнопленных", - сказал дипломат, слова которой приводи посольство Армении.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.

Утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.

После этого исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян в качестве выхода из сложившейся ситуации предложил послать на границу между странами наблюдателей России, США или Франции (стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ).

Стоит также напомнить, что Азербайджан более полугода продолжает незаконно удерживать в плену несколько сот армянских военнослужащих и гражданских лиц, пытаясь получить политические дивиденды.