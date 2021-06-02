Среда, 2 Июня 2021 12:42

АрмИнфо.Вопрос Геноцида армян не дает покоя президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Так, Эрдоган в интервью TRT выразил возмущение напряженностью в турецко- американских отношениях, и заверил, что на встрече с Байденом он спросит причину этой напряженности.

Эрдоган подчеркнул, что Турции надоели "ложные" обвинения в Геноциде армян: "Нам это уже надоело. Мы неоднократно говорили, давайте оставим этот вопрос на усмотрение историков, антропологов, ученых, это не вопрос политики. Вы обвиняете нас, в то время, как отсутствует какая-либо проблема. За много лет Минской группе, в которую входят и США, так и не удалось решить азербайджано-армянскую проблему. В итоге Азербайджан решил свою проблему сам. Как вы можете обвинить Турцию в геноциде при отсутствии фактов, если вы пренебрегаете подобным историческим фактом? Термин <геноцид> не был произнесен демократами до Байдена. Уже достаточно. Мы не какое-то поселенческое государство, те, кто пытается загнать Турцию в угол, потеряют своих сильных союзников по НАТО".

Президент Турции, которого цитирует АПА, также заверил, что многие американские деятели также критикуют США в этом отношении.