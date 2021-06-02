Среда, 2 Июня 2021 12:39

АрмИнфо.С сегодняшнего дня, со 2 июня текущего года авиакомпания "Aegean Airlines" возобновляет полеты по направлению Афины-Ереван-Афины.

Как сообщает ЗАО <Международные аэропорты Армении>, по вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией.

Напомним, что полеты в Афины были прекращены в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса.