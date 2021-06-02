Среда, 2 Июня 2021 10:12

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Никол Пашинян в мэрии Парижа встретился с мэром Анн Идальго. Затем в здании посольства Республики Армения во Французской Республике состоялась встреча с представителями армянской общины Франции. Пашинян также возложил цветы к недавно установленному бюсту всемирно известного шансонье Шарля Азнавура в Париже, отдав дань его памяти.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи мэр Парижа приветствовала визит Никола Пашиняна во Францию и отметила: "Господин премьер-министр, мы всегда рядом с Арменией и продолжим поддерживать тесные контакты. В этой сложной для Армении ситуации мы заняли четкую позицию. Будьте уверены: мы не оставим Армению и армянский народ в одиночестве".

Говоря о ситуации, сложившейся в Армении после войны, мэр Парижа отметила, что Франция и впредь будет чуткой по отношению к Армении. "Это судьба не только Армении, наша судьба и судьба Армении взаимосвязаны. Мы продолжим наши последовательные шаги по криминализации отрицания Геноцида армян", - сказала Анн Идальго.

Никол Пашинян отметил, что будет ждать визита мэра Парижа в Ереване в октябре текущего года.

До встречи с представителями армянской общины Франции Никол Пашинян провел отдельную беседу с сопредседателем Координационного совета армянских организаций Франции Ара Тораняном и членом попечительского совета, председателем местного органа Франции Петросом Терзяном.

В ходе встречи с представителями армянской общины Франции Никол Пашинян коснулся итогов переговоров с президентом Эммануэлем Макроном, обстоятельств 44-дневной Арцахской войны, предпринятых для урегулирования ситуации на армяно- азербайджанской границе шагов, возможностей возобновления переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, полной реализации потенциала диаспоры. Пашинян высоко оценил единство армян диаспоры, особенно во время войны, и оказанную Родине неоценимую поддержку.

Исполняющий обязанности премьер-министра подробно ответил на все интересующие французских армян вопросы.

Рабочий визит Никола Пашиняна во Французскую Республику завершился. Делегация Республики Армения прибыла в Брюссель, где 2 июня встретится с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем. Запланирована также встреча исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения с премьер-министром Королевства Бельгия Александром де Кро.