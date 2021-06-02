Среда, 2 Июня 2021 10:04

АрмИнфо.Анкара выступает за укрепление взаимодействия между странами региона и готова поддержать трехстороннее сотрудничество в форматах Азербайджан-Грузия-Армения или Турция-Азербайджан- Грузия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс- конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Анкаре.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. При этом он отметил, что Турция рассматривает Грузию как "ключ к региональному сотрудничеству".

"Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии в течение последних 14 лет, и теперь наша цель - увеличить объем товарооборота до трех миллиардов долларов. Мы ведем переговоры о продлении Соглашения о свободной торговле. Мы полны решимости упростить торговлю и ускорить таможенные процедуры", - сказал Эрдоган.

Глава государства напомнил, что при участии Турция и Грузии в регионе реализован ряд крупных проектов и инвестиций. В этой связи президент Эрдоган особо отметил газовые и транспортные коридоры (Южный Газовый Коридор, международный транспортный коридор Восток-Запад и ж/д Баку-Тбилиси-Карс), соединяющие две страны, а также Китай и Европу.

В свою очередь Иракли Гарибашвили отметил, что Турция является" чрезвычайно важным другом и стратегическим партнером" для его страны. Гарибашвили отметил, что Турция однозначно поддерживает суверенитет Грузии и ее интеграцию в НАТО.

По его словам, в ходе сегодняшней встречи обсуждалась и региональная тематика. Гарибашвли высоко оценил уровень взаимодействия между Турцией, Грузией и Азербайджаном. По его словам, три страны "объединяет общая судьба", опирающаяся на "прочные связи, прекрасное сотрудничество и дружбу".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это первый официальный визит Гарибашвили в Турцию после вступления в должность премьер-министра, передает Анадолу.