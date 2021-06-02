Среда, 2 Июня 2021 10:04

АрмИнфо. Мне 67 лет, и за это время я все видел: войну, ужасающие сцены гибели друзей, разговаривал с родителями, потерявших двух- трех сыновей, все видел, и мне казалось, что я больше не могу чему-то удивиться или заплакать. Об этом на встрече со сторонниками блока <Честь имею> в Масисе заявил третий президент Армении, лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян

"Но когда я увидел фотографии (из морга - ред.), мне показалось, что кровь в моих жилах застыла. В них нет ничего человеческого, потому что эти скоты наших ребят, героев, погибших за Родину, привезли и бросили в холодильник. Когда я увидел эти фото, мне показалось кровь застыла в моих жилах. Разве это люди? Разве в них есть что-то человеческое? Как можно было тела погибших ребят, вне зависимости от того совершили они геройство или нет, они отдали этой стране самое дорогое. А эти скоты привезли и бросили тела в холодильник. Кто они если не сатана? Есть вещи о которых не можешь спокойно говорить", - сказал третий президент РА.

При этом он выразил возмущение тем обстоятельством, что власти Армении вместо того, чтобы защищать страну занимаются агитацией, ездят по регионам страны.

"Враг в нашей стране, разве сейчас время заниматься агитацией? Я ужасно себя чувствую. Тем временем другие, те, кого называют капитулянтами, проводят митинг, выборы, занимаются агиткампанией. Как можно это делать в оккупированной стране? Если настаиваете, мы тоже будем делать это, но поверьте, мне не по себе от этого всего. Мне стыдно вместо них, а эти дьяволы там-сям занимаются агитацией. И мы это сделаем, но нам это не по душе, врать... А он без зазрения совести говорит, что мы гордимся поражением и можем смотреть людям в глаза. За кого он принимает людей?", - возмутился третий президент РА.

При этом он также назвал постыдным фактом, что азербайджанцы перешли армянскую границу, и взяли в плен армянского солдата, а командир не имеет право что-либо сказать, а его руководитель ничего не делает, этот дьявол, этот капитулянт ничего не предпринимает. "Я всегда стоял рядом с армией, считал ее своей. И я не могу наблюдать за тем, как он ломает эту армию, как выразился этот глупец ломают зубы, мне стыдно. Разве не стыдно, что азербайджанец переходит нашу границу, берет в плен нашего солдат, а командир не имеет право что-либо сказать, а его руководитель ничего не делает, этот дьявол, этот капитулянт ничего не предпринимает. Я понимаю в каком состоянии этот командир. Но если его руки связаны. Так больше не может продолжаться. 30 лет азербайджанец не рисковал, что-либо сделать, а теперь берет в плен на нашей же территории. И какой получает ответ? Что мы делаем, чтобы вернуть пленных? Ничего", - отметил третий президент РА.

Вместе с тем Саргсян подчеркнул, что армянская армия не потерпела поражение в этой войне, а ее привели к поражению. "А этот бесстыжий, власть имущий говорит, 30% Черного озера заняли, теперь что воевать из-за этого? Нашу армию привели к поражению. Вели бы себя по-человечески, как подобает союзнику, Россия продолжала бы оказывать военно-техническое сотрудничество, дала бы огромное количество вооружений без какой- либо копейки, как было в наше время. Вы прекрасно знаете, что боеспособность армии зависит не только от вооружений, но и тех, кто умеет ими пользоваться, нужен боеспособный солдат, вот чем нужно было заниматься", - заключил Саргсян.