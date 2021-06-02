Среда, 2 Июня 2021 10:03

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян обратился к международным организациям в связи с армянофобскими заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так, в заявлении Татояна, в частности, говорится: "Президент Азербайджана 21 и 28 мая текущего года сделал заявления, свидетельствующие о политике армяноненавистничества и враждебности по отношению к армянам. Эти части заявлений были выделены и отправлены в официальном письме Действующему председателю ОБСЕ, сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Они также были отправлены в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по расизму и нетерпимости Совета Европы, Верховному комиссару ООН по правам человека и другие международные организации".

По словам Омбудсмена РА, речь идет о выступлениях Алиева на обсуждениях, организованного Международным центром Низами Ганджеви <Южный Кавказ: Региональное развитие и возможности сотрудничества >(20 мая 2021 г.), а также на встрече с органами местного самоуправления в г. Агдам (28 мая 2021 г.).

"В своих выступлениях президент Азербайджана говорит на языке силы и угроз, использует такую риторику и слова с целью оскорбить достоинство всего армянского народа, всего населения Армении и Арцаха, создать напряженность в армянском обществе. В этих выступлениях подчеркиваются преимущества азербайджанского народа перед армянским только по признаку этнической принадлежности.

Цель этого мониторинга Защитника прав человека Армении - показать политику геноцида азербайджанских властей, которая на самом деле лежит в основе грубых нарушений прав человека, в том числе в основе зверств, угрожающих миру и безопасности", - отмечается в заявлении Татояна.