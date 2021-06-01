Вторник, 1 Июня 2021 21:11

АрмИнфо. Подогрев антироссийских настроений в Азербайджане, создание спящих антироссийских ячеек внутри России и попытки манипуляции внутриполитической ситуацией внутри РФ путем задействования этих сил в тех или иных ситуациях, в том числе на почве межнациональной розни приобретают все более очевидный характер.

Сейчас уже нет сомнений, что азербайджанская диаспора, управляемая из Баку, не покладая рук работает над увеличением своего влияния на процессы внутри Российской Федерации, использовании их в тех или иных ситуациях, а также параллельно и вытеснением армян из влиятельных российских отраслей.

Ярким примером такого проявления стала, более известная в обществе “Абрикосовая война”, учиненная крупным азербайджанским бизнесом против армян в Москве, а затем и в Санкт-Петербурге и других крупных российских городах на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе в июле прошлого года. Тогда лишь после вмешательства российских правоохранительных структур удалось урегулировать ситуацию, и восстановить доступ армянской продукции к крупным российским торговым рынкам и сетям, принадлежащим азербайджанцам. Но уже тогда стало очевидно, что Азербайджан на этом не остановится и будет расширять зону своего воздействия в России.

Буквально в тот же период, внутри России разгорелся другой скандал. На этот раз на азербайджано-российской границе в Дагестане в палаточном лагере в селе Куллар, в котором проживали азербайджанцы, которые не смогли вернуться на родину на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Тогда более 400 азербайджанцев, недовольные ходом процесса переправки на родину, пытались перекрыть движение на федеральной автодороге «Кавказ». Сотрудники полиции и ФСБ Дагестана попытались им помешать, но азербайджанцы закидали правоохранителей камнями. Тогда в результате конфликта были задержано более 100 граждан Азербайджан. Как позже выяснилось, одним из прямых виновников конфликта на границе оказался сотрудник Госкомитета Азербайджана по работе с соотечественниками за рубежом некто Махмудов Айдын Закир оглы, который за деньги продвигал очередь соотечественникам, а то и во все без очереди организовывал их возвращение на родину, тем самым наварив на этом немаленькие деньги.

Причем, согласно циркулируемой во всемирной паутине информации, Махмудов не только хорошо нажился на мигрантах, но и пытается сделать их инструментом своих манипуляций, путем формирования агрессивно настроенных групп людей, искусственно объединенных иллюзорными идеологическими признаками. Примечательно, что азербайджанский чиновник готовит такие группы людей не только в Дагестане, но и в Чечне, где он развернул активную деятельность, в том числе через министерство молодёжи и спорта республики.

Бытует мнение, что Махмудов занят созданием агрессивно настроенных националистов на территории Чечни и постепенной легализацией азербайджанской диаспоры, которая в будущем может стать прочной основой для разжигания межнациональных конфликтов на Северном Кавказе.

Параллельно с этим в Азербайджане периодически подогреваются антироссийские настроения. Одним из таких стало и проведение молодежной организацией партии «Мусават» пикета перед посольством РФ в Азербайджане весной этого года. Тогда, участники акции протестовали против якобы применения в ходе последней Карабахской войны ракет «Искандер-М», и потребовали от России разъяснений. Они также потребовали от российских миротворцев не препятствовать передвижению азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Протестующие подняли плакаты с лозунгам: «Россия - руки прочь от Карабаха!», «Карабах – Азербайджан!», «Лачин – Азербайджан!», «Иван – иди домой! Полиция не вмешивалась в ход акции. И эти акции протеста не вызывали бы никаких вопросов, если бы не общеизвестный факт, что в Азербайджане не происходит ничего без дозволения авторитарного Алиевского режима, который таким образом видимо попытался убить сразу двух зайцев – выторговать что-то у Москвы, и подогреть антироссийские настроения в стране, которые и так в последнее время процветают.

Несоразмерная или вялая реакция российских властей и надлежащих структур на подобное поведение представителей азербайджанской диаспоры, создали у представителей этой нации чувство вседозволенности и безнаказанности. Иначе нельзя назвать все то, что произошло буквально на прошлой неделе в Новосибирске.

Так, представители азербайджанской диаспоры попытались раскачать трагический инцидент, произошедший при задержании сотрудниками ДПС нарушителя дорожного движения, попытавшись предать ему межэтнический окрас. Как известно, на прошлой неделе в сеть был выложен видеоролик, в котором видно, что сотрудник ДПС России при задержании злостного нарушителя ПДД случайно его застрелил. На кадрах с место происшествия видно, что нарушители ПДД, устроившие гонки на дорогах Новосибирска, до последнего момента оказывал сопротивление сотрудникам полиции РФ. В попытках усмирить нарушителей, один из полицейских непреднамеренно выстрелил в голову одному из задержанных, который позже скончался в больнице. Как позже выяснилось, погибшим оказался 19-летний азербайджанец Векил Абдуллаев. Не прошло и несколько часов, как азербайджанцы, возмущенные не вопиющими действия своего соотечественника, который не подчинялся законным требованиям правоохранителей, а действиями полицейского, который якобы действовал на почве “межэтнической вражды” окружили отделение полиции и больницы. Хотя справедливости ради нужно отметить, что в любой Европейской стране, или в том же США полицейский без зазора совести применяет оружие в случае агрессивного неподчинения законному требованию полицейского. Но как выяснилось и в этой ситуации, азербайджанцы, почувствовавшие вседозволенность, решили диктовать свои правила российским властям.

Как сообщали российские СМИ, в село Мошково стянулись не меньше 10 автомобилей, в которых находились порядка 60 азербайджанцев, многие из которых были вооружены. Бандиты взяли в осаду местное отделение полиции и больницу. От силовиков они требовали выдать им убийцу (полицейского – Ред.), а в случае отказа обещали расстрелять всю его семью. Но самое обескураживающее в этой истории в том, что прибывший на место ОМОН не разогнал лиц, окруживших государственные учреждения. Как пишет новосибирская пресса, некий глава азербайджанской национально-культурной автономии уговорил земляков разойтись.

Примечательно, что в этой истории, по факту пострадавшим оказался сотрудник ДПС, выполнявший свою прямую работу, а не хулиганы, устроившие автогонки на дорогах Новосибирска и их соотечественники, осадившие полицейский участок и грозившиеся расправой над силовиком. Именно полицейского заключили под стражу, а его семью укрыли от азербайджанских бандитов, которые продолжают спокойно разгуливать по Новосибирску, всё больше уверовав в свою безнаказанность, ввиду того, что им даже не выписали административные штрафы за подобное поведение.

Не менее резонансным стала попытка азербайджанского лобби, воодушевлённое победой в Арцахе, убрать из госструктур и органов России сочувствующих и понимающих суть происходящего между Арменией и Азербайджаном. Яркий пример этому Сочи, где армянская диаспора составляет более 25% населения, и которая выдвинула на праймериз действующего депутат Госдумы Константина Затулина. Так, азербайджанская диаспора активизировалась в разгар праймериз в попытке продвинуть своего кандидата 80-летнего Виталия Игнатенко, давно запродавшего ТАСС Гусману и Азербайджану. Согласно ТК, эти активисты нашли способы давления на Администрацию г.Сочи, требуя включить все механизмы города в голосовании за Игнатенко. “Видимо, они не подумали, в какой водоворот межнациональных конфликтов может попасть город и избирательный округ. А ведь сочинские армяне могут и на улицы выйти после подставных результатов праймериз (бюллетени отпечатаны уже неделю назад)”, - отмечал еще накануне телеграм-канал Незыгарь.

Сегодня с утра СочиСтрим сообщил, что по итогам праймериз «Единой России» по Сочинскому одномандатному округу появились первые результаты. Тактическим лидером голосования в режиме офлайн стал Виталий Игнатенко. Он набрал 10 156 голосов. Его главный конкурент Константин Затулин набрал на очном голосовании 10 116 голосов. При этом результаты интернет-голосования до сих пор остаются неизвестными. Сайт предварительного голосования партии власти никаких данных об итогах праймериз в Краснодарском крае не дает. Состязание Игнатенко и Затулина на праймериз в Сочинском одномандатном округе на выборах в Госдуму часть экспертов назвала одним из самых скандальных в наступившем политическом сезоне. При этом, Константин Затулин перед очным этапом внутрипартийного голосования сообщил о том, что ему противостоит административный ресурс и призвал сочинцев, белореченцев и апшеронцев не поддаваться на давление. При этом, как считает «СочиСтрим», главные скандалы на выборах в Сочи еще впереди. Однако, позже стало известно, что всё же Затулину удалось одержать победу в этой схватке и дать достойный отпор азербайджанскому лобби.

На этом фоне вызывают не меньший интерес раскручивание в последний период рядом телеграм-каналов материалов, в которых пестрят заголовки о том, что России выгодно и нужно держать стабильные и крепкие отношения с Турцией, что подтвердилось в последней войне в Нагорном Карабахе, и сливы информации о бизнес-интересах Дмитрия Пескова в Турции и Азербайджане, который в свою очередь исключает полноценный конфликт интересов или военный между Москвой и Анкарой. В качестве доказательства того, что Россия не сменит протурецкий курс приводится сделка сына пресс-секретаря президента РФ от первого брака Николая Пескова, который вместе с турецким бизнесменом Ширином Кулиевым стал владельцем компании «Векон констракшн», которая занимается торговлей лесом и строительными материалами. Отмечается, что «Векон констракшн» была учреждена в марте этого года другим турецким предпринимателем — Джемом Эрбакышем. Однако уже в апреле стопроцентным владельцем компании стала некая Захарова Марина Борисовна. Николай Песков получил 33% компании 27 мая. Все данные зафиксированы в "СПАРК-Интерфакс".

Все вышеперечисленные эпизоды свидетельствуют о том, что азербайджанской и турецкие лобби крепко взялись за Россию, и будут создавать внутри государства спящие ячейки, которые в нужный момент будут использованы в качестве инструмента для реализации той иной цели. Вчера они были опробованы на армянах, а завтра будут использованы для реализации другой задачи - «раскачивания российской лодки».

На этом фоне властям РФ, как минимум, стоит жестче реагировать очень жестко и предпринимать действенные меры против распоясавшихся представителей диаспор, которые в угоду своей «метрополии» проталкивают антироссийскую идеологическую повестку, подкладывая тем самым под нее бомбу замедленного действия.