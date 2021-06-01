Arminfo.info




 Вторник, 1 Июня 2021 21:11
Марианна Мкртчян

Азербайджан подкладывает под Россию бомбу замедленного действия

Азербайджан подкладывает под Россию бомбу замедленного действия

АрмИнфо. Подогрев антироссийских настроений в Азербайджане, создание спящих антироссийских ячеек внутри России и попытки манипуляции внутриполитической ситуацией внутри РФ путем задействования этих сил в тех или иных ситуациях, в том числе на почве межнациональной розни приобретают все более очевидный характер.

 

Сейчас уже нет сомнений, что азербайджанская диаспора, управляемая из Баку, не покладая рук работает над увеличением своего влияния на процессы внутри Российской Федерации, использовании их в тех или иных ситуациях, а также параллельно и вытеснением армян из влиятельных российских отраслей.

 

Ярким примером такого проявления стала, более известная в обществе “Абрикосовая война”, учиненная крупным азербайджанским бизнесом против армян в Москве, а затем и в Санкт-Петербурге и других крупных российских городах на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе в июле прошлого года. Тогда лишь после вмешательства российских правоохранительных структур удалось урегулировать ситуацию, и восстановить доступ армянской продукции к крупным российским торговым рынкам и сетям, принадлежащим азербайджанцам. Но уже тогда стало очевидно, что Азербайджан на этом не остановится и будет расширять зону своего воздействия в России.

 

Буквально в тот же период, внутри России разгорелся другой скандал. На этот раз на азербайджано-российской границе в Дагестане в палаточном лагере в селе Куллар, в котором проживали азербайджанцы, которые не смогли вернуться на родину на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Тогда более 400 азербайджанцев, недовольные ходом процесса переправки на родину, пытались перекрыть движение на федеральной автодороге «Кавказ». Сотрудники полиции и ФСБ Дагестана попытались им помешать, но азербайджанцы закидали правоохранителей камнями. Тогда в результате конфликта были задержано более 100 граждан Азербайджан. Как позже выяснилось, одним из прямых виновников конфликта на границе оказался сотрудник Госкомитета Азербайджана по работе с соотечественниками за рубежом некто Махмудов Айдын Закир оглы, который за деньги продвигал очередь соотечественникам, а то и во все без очереди организовывал их возвращение на родину, тем самым наварив на этом немаленькие деньги.

 

Причем, согласно циркулируемой во всемирной паутине информации, Махмудов не только хорошо нажился на мигрантах, но и пытается сделать их инструментом своих манипуляций, путем формирования агрессивно настроенных групп людей, искусственно объединенных иллюзорными идеологическими признаками. Примечательно, что азербайджанский чиновник готовит такие группы людей не только в Дагестане, но и в Чечне, где он развернул активную деятельность, в том числе через министерство молодёжи и спорта республики.

 

Бытует мнение, что Махмудов занят созданием агрессивно настроенных националистов на территории Чечни и постепенной легализацией азербайджанской диаспоры,  которая в будущем может стать прочной основой для разжигания межнациональных конфликтов на Северном Кавказе.

 

Параллельно с этим в Азербайджане периодически подогреваются антироссийские настроения. Одним из таких стало и проведение молодежной организацией партии «Мусават» пикета перед посольством РФ в Азербайджане весной этого года. Тогда, участники акции протестовали  против якобы применения  в ходе последней Карабахской войны ракет «Искандер-М», и потребовали от России разъяснений. Они также потребовали  от российских миротворцев не препятствовать  передвижению азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Протестующие подняли плакаты с лозунгам: «Россия  - руки прочь от Карабаха!», «Карабах – Азербайджан!», «Лачин – Азербайджан!», «Иван – иди домой! Полиция не вмешивалась в ход акции. И эти акции протеста не вызывали бы никаких вопросов, если бы не общеизвестный факт, что в Азербайджане не происходит ничего без дозволения авторитарного Алиевского режима, который таким образом видимо попытался убить сразу двух зайцев – выторговать что-то у Москвы, и подогреть антироссийские настроения в стране, которые и так в последнее время процветают.

 

Несоразмерная или вялая реакция российских властей и надлежащих структур на подобное поведение представителей азербайджанской диаспоры, создали у представителей этой нации чувство вседозволенности и безнаказанности. Иначе нельзя назвать все то, что произошло буквально на прошлой неделе в Новосибирске.

 

Так, представители азербайджанской диаспоры попытались  раскачать трагический инцидент, произошедший при задержании сотрудниками ДПС нарушителя дорожного движения, попытавшись предать ему межэтнический окрас. Как известно, на прошлой неделе в сеть был выложен видеоролик, в котором видно, что сотрудник ДПС России при задержании злостного нарушителя ПДД случайно его застрелил. На кадрах с место происшествия видно, что нарушители ПДД, устроившие гонки на дорогах Новосибирска, до последнего момента оказывал сопротивление сотрудникам полиции РФ. В попытках усмирить нарушителей, один из полицейских непреднамеренно выстрелил в голову одному из задержанных, который позже скончался в больнице. Как позже выяснилось, погибшим оказался 19-летний азербайджанец Векил Абдуллаев. Не прошло и несколько часов, как азербайджанцы, возмущенные не вопиющими действия своего соотечественника, который не подчинялся законным требованиям правоохранителей, а действиями полицейского, который якобы действовал на почве “межэтнической вражды” окружили отделение полиции и больницы. Хотя справедливости ради нужно отметить, что в любой Европейской стране, или в том же США полицейский без зазора совести применяет оружие в случае агрессивного неподчинения законному требованию полицейского. Но как выяснилось и в этой ситуации, азербайджанцы, почувствовавшие вседозволенность, решили диктовать свои правила российским властям.

 

Как сообщали российские СМИ, в село Мошково стянулись не меньше 10 автомобилей, в которых находились порядка 60 азербайджанцев, многие из которых были вооружены. Бандиты взяли в осаду местное отделение полиции и больницу. От силовиков они требовали выдать им убийцу (полицейского – Ред.), а в случае отказа обещали расстрелять всю его семью. Но самое обескураживающее в этой истории в том, что прибывший на место ОМОН не разогнал лиц, окруживших государственные учреждения. Как пишет новосибирская пресса, некий глава азербайджанской национально-культурной автономии уговорил земляков разойтись.

 

Примечательно, что в этой истории, по факту пострадавшим оказался сотрудник ДПС, выполнявший свою прямую работу, а не хулиганы, устроившие автогонки на дорогах Новосибирска и их соотечественники, осадившие полицейский участок и грозившиеся расправой над силовиком. Именно полицейского заключили под стражу, а его семью укрыли от азербайджанских бандитов, которые продолжают спокойно разгуливать по Новосибирску, всё больше уверовав в свою безнаказанность, ввиду того, что им даже не выписали административные штрафы за подобное поведение.  

 

Не менее резонансным стала попытка азербайджанского лобби, воодушевлённое победой в Арцахе, убрать из госструктур и органов России сочувствующих и понимающих суть происходящего между Арменией и Азербайджаном. Яркий пример этому Сочи, где армянская диаспора составляет более 25% населения, и которая выдвинула на праймериз действующего депутат Госдумы Константина Затулина. Так, азербайджанская диаспора активизировалась в разгар праймериз в попытке продвинуть своего кандидата 80-летнего Виталия Игнатенко, давно запродавшего ТАСС Гусману и Азербайджану. Согласно ТК, эти активисты нашли способы давления на Администрацию г.Сочи, требуя включить все механизмы города в голосовании за Игнатенко. “Видимо, они не подумали, в какой водоворот межнациональных конфликтов может попасть город и избирательный округ. А ведь сочинские армяне могут и на улицы выйти после подставных результатов праймериз (бюллетени отпечатаны уже неделю назад)”, - отмечал еще накануне телеграм-канал Незыгарь.

 

Сегодня с утра СочиСтрим сообщил, что по итогам праймериз «Единой России» по Сочинскому одномандатному округу появились первые результаты. Тактическим лидером голосования в режиме офлайн стал Виталий Игнатенко. Он набрал 10 156 голосов. Его главный конкурент Константин Затулин набрал на очном голосовании 10 116 голосов. При этом результаты интернет-голосования до сих пор остаются неизвестными. Сайт предварительного голосования партии власти никаких данных об итогах праймериз в Краснодарском крае не дает. Состязание Игнатенко и Затулина на праймериз в Сочинском одномандатном округе на выборах в Госдуму часть экспертов назвала одним из самых скандальных в наступившем политическом сезоне. При этом, Константин Затулин перед очным этапом внутрипартийного голосования сообщил о том, что ему противостоит административный ресурс и призвал сочинцев, белореченцев и апшеронцев не поддаваться на давление. При этом, как считает «СочиСтрим», главные скандалы на выборах в Сочи еще впереди. Однако, позже стало известно, что всё же Затулину удалось одержать победу в этой схватке и дать достойный отпор азербайджанскому лобби.

 

На этом фоне вызывают не меньший интерес раскручивание в последний период рядом телеграм-каналов материалов, в которых пестрят заголовки о том, что России выгодно и нужно держать стабильные и крепкие отношения с Турцией, что подтвердилось в последней войне в Нагорном Карабахе, и сливы информации о бизнес-интересах Дмитрия Пескова в Турции и Азербайджане, который в свою очередь исключает полноценный конфликт интересов или военный между Москвой и Анкарой. В качестве доказательства того, что Россия не сменит протурецкий курс приводится сделка сына пресс-секретаря президента РФ от первого брака Николая Пескова, который вместе с турецким бизнесменом Ширином Кулиевым стал владельцем компании «Векон констракшн», которая занимается торговлей лесом и строительными материалами. Отмечается, что «Векон констракшн» была учреждена в марте этого года другим турецким предпринимателем — Джемом Эрбакышем. Однако уже в апреле стопроцентным владельцем компании стала некая Захарова Марина Борисовна. Николай Песков получил 33% компании 27 мая. Все данные зафиксированы в "СПАРК-Интерфакс".

 

Все вышеперечисленные эпизоды свидетельствуют о том, что азербайджанской и турецкие лобби крепко взялись за Россию, и будут создавать внутри государства спящие ячейки, которые в нужный момент будут использованы в качестве инструмента для реализации той иной цели. Вчера они были опробованы на армянах, а завтра будут использованы для реализации другой задачи - «раскачивания российской лодки».

 

На этом фоне властям РФ, как минимум, стоит жестче реагировать очень жестко и предпринимать действенные меры против распоясавшихся представителей диаспор, которые в угоду своей «метрополии» проталкивают антироссийскую идеологическую повестку, подкладывая тем самым под нее бомбу замедленного действия. 


Лента новостей
Азербайджан подкладывает под Россию бомбу замедленного действияАзербайджан подкладывает под Россию бомбу замедленного действия
Министр обороны Армении посетил погрануправление ФСБ России по АрменииМинистр обороны Армении посетил погрануправление ФСБ России по Армении
Никол Пашинян встретился с Председателем Сената Франции Жераром ЛаршеНикол Пашинян встретился с Председателем Сената Франции Жераром Ларше
Владимир Карапетян назначен Послом в УкраинуВладимир Карапетян назначен Послом в Украину
Сопредседатели Минской группы могут посетить границу между Арменией и АзербайджаномСопредседатели Минской группы могут посетить границу между Арменией и Азербайджаном
Правительство Болгарии совместно с ЮНИСЕФ основали первый центр дошкольного образования в селе ГташенПравительство Болгарии совместно с ЮНИСЕФ основали первый центр дошкольного образования в селе Гташен
Возобновлены авиарейсы Варшава-Ереван-ВаршаваВозобновлены авиарейсы Варшава-Ереван-Варшава
Армения воздержится от силового решения ситуации на границе - Замдиректора СНБАрмения воздержится от силового решения ситуации на границе - Замдиректора СНБ
И.о. главы ОНКС Армении и глава МККК в Ереване обсудили вопрос армянских военнопленныхИ.о. главы ОНКС Армении и глава МККК в Ереване обсудили вопрос армянских военнопленных
Конверс Банк спонсирует фестиваль «С песней и любовью»Конверс Банк спонсирует фестиваль «С песней и любовью»
Тойво Клар позвонил Байрамову в связи с ситуацией на границе Армении и АзербайджанаТойво Клар позвонил Байрамову в связи с ситуацией на границе Армении и Азербайджана
Никол Пашинян ждет французского лидера Эммануэля Макрона осенью в ЕреванеНикол Пашинян ждет французского лидера Эммануэля Макрона осенью в Ереване
Подавляющее большинство респондентов назвали Францию дружественной страной для Армении - ПашинянПодавляющее большинство респондентов назвали Францию дружественной страной для Армении - Пашинян
Генпрокуратура Армении запустила телефон горячей линии в связи с предстоящими в Армении внеочередными выборамиГенпрокуратура Армении запустила телефон горячей линии в связи с предстоящими в Армении внеочередными выборами
Никол Пашинян поручил найти Никол Пашинян поручил найти "неопрятного чиновника" - виновника скандала с хранением останков погибших солдат
Роберт Кочарян о причинах участия в выборах, необходимости урезать полномочия премьер-министра и войне в Нагорном КарабахеРоберт Кочарян о причинах участия в выборах, необходимости урезать полномочия премьер-министра и войне в Нагорном Карабахе
В ближайшие дни Армения дождется реакции стран МГ ОБСЕ на предложение Пашиняна: И.о. вице-премьераВ ближайшие дни Армения дождется реакции стран МГ ОБСЕ на предложение Пашиняна: И.о. вице-премьера
Прогноз: Стремление к мирному межеванию границ Армении и Азербайджана отнюдь не исключает жесткого реагирования России на наихудший сценарийПрогноз: Стремление к мирному межеванию границ Армении и Азербайджана отнюдь не исключает жесткого реагирования России на наихудший сценарий
Первый и второй президенты Армении отказались идти на дебаты с Николом ПашиняномПервый и второй президенты Армении отказались идти на дебаты с Николом Пашиняном
Контакты в рамках трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана, приостановлены: Мгер ГригорянКонтакты в рамках трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана, приостановлены: Мгер Григорян
Посольство Армении: Въезд/выезд граждан в Грузию пока разрешен только через КПП Посольство Армении: Въезд/выезд граждан в Грузию пока разрешен только через КПП "Баграташен-Садахло"
Мгер Григорян прокомментировал заявление экс-главы МИД Ара Айвазяна о причинах его ухода с поста главы внешнеполитического ведомстваМгер Григорян прокомментировал заявление экс-главы МИД Ара Айвазяна о причинах его ухода с поста главы внешнеполитического ведомства
Грузия открыла сухопутную границу с АрмениейГрузия открыла сухопутную границу с Арменией
Путин поздравил Пашиняна с днем рожденияПутин поздравил Пашиняна с днем рождения
Прогноз: Вызовов множество. Но вместе армянству удастся их преодолетьПрогноз: Вызовов множество. Но вместе армянству удастся их преодолеть
ЦИК Армении обнародовал списки партий и блоков, зарегистрировавшихся для участия в парламентских выборахЦИК Армении обнародовал списки партий и блоков, зарегистрировавшихся для участия в парламентских выборах
Глава Минприроды России предложил Армении, Беларуси и Казахстану присоединиться к инициативе продления срока службы техникиГлава Минприроды России предложил Армении, Беларуси и Казахстану присоединиться к инициативе продления срока службы техники
Центральный комитет АРФД в Западной Европе бойкотирует визит Пашиняна в ПарижЦентральный комитет АРФД в Западной Европе бойкотирует визит Пашиняна в Париж
Глава Минздрава Армении просит прощения у родственников в связи с ненадлежащим хранением  останков тех, кто сложили голову за РодинуГлава Минздрава Армении просит прощения у родственников в связи с ненадлежащим хранением  останков тех, кто сложили голову за Родину
В МИД Великобритании отреагировали на ситуацию на армяно-азербайджанской границеВ МИД Великобритании отреагировали на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Доклад «Туркменский ковер в коллекции Музея этнографии армян» был представлен в международной конференции в АшхабадеДоклад «Туркменский ковер в коллекции Музея этнографии армян» был представлен в международной конференции в Ашхабаде
Президент Армении принял отставку Ара АйвазянаПрезидент Армении принял отставку Ара Айвазяна
Конверс Банк предоставляет держателям карт Visa возможность получить золотые слиткиКонверс Банк предоставляет держателям карт Visa возможность получить золотые слитки
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Никол Пашинян едет  в Париж и БрюссельНикол Пашинян едет  в Париж и Брюссель
Известны номера, под которыми политические силы Армении пойдут на выборыИзвестны номера, под которыми политические силы Армении пойдут на выборы
Генеральный прокурор Армении провел очередное совещание с главами ответственных структур в связи с предстоящими парламентскими выборамиГенеральный прокурор Армении провел очередное совещание с главами ответственных структур в связи с предстоящими парламентскими выборами
Ряды армянского внешнеполитического  ведомства продолжают редетьРяды армянского внешнеполитического  ведомства продолжают редеть
ЦИК Армении: 22 партии и 4 блока зарегистрированы для участия в предстоящих выборахЦИК Армении: 22 партии и 4 блока зарегистрированы для участия в предстоящих выборах
Анна Нагдалян покинула должность пресс-секретаря МИД АрменииАнна Нагдалян покинула должность пресс-секретаря МИД Армении
МККК пока не получил доступ к армянским военным, плененным 27 маяМККК пока не получил доступ к армянским военным, плененным 27 мая
Ереван, Москва и Баку рассматривают возможность разблокировки транспортных инфраструктур советского периода на равных правах - Мгер ГригорянЕреван, Москва и Баку рассматривают возможность разблокировки транспортных инфраструктур советского периода на равных правах - Мгер Григорян
Минздрав Армении выступил с разъяснениями по поводу обвинений родственников без вести пропавшихМинздрав Армении выступил с разъяснениями по поводу обвинений родственников без вести пропавших
НКТР Армении призвала СМИ в преддверии предстоящих выборов не создавать новых разделительных линий в обществеНКТР Армении призвала СМИ в преддверии предстоящих выборов не создавать новых разделительных линий в обществе
Комитет госдоходов Армении подписал Меморандум о сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками Департамента юстиции СШАКомитет госдоходов Армении подписал Меморандум о сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США
Апелляционный уголовный суд отложил заседание по делу Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Юрия Хачатурова и Сейрана ОганянаАпелляционный уголовный суд отложил заседание по делу Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна
Ара Айвазян раскрыл причины ухода и дал последнее напутствие армянским дипломатамАра Айвазян раскрыл причины ухода и дал последнее напутствие армянским дипломатам
Главы оборонных ведомств Армении и России продолжают обсуждать ситуацию на армяно-азербайджанской границеГлавы оборонных ведомств Армении и России продолжают обсуждать ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Родственники без вести пропавших: в фруктовых холодильниках тайно хранилось более 200 телРодственники без вести пропавших: в фруктовых холодильниках тайно хранилось более 200 тел
Размещение международных наблюдателей на армяно-азербайджанской границе не было предварительно согласовано со странами МГ ОБСЕ - Депутат от фракции Размещение международных наблюдателей на армяно-азербайджанской границе не было предварительно согласовано со странами МГ ОБСЕ - Депутат от фракции "Мой Шаг"
Эксперт: Сюник - свидетельство необходимости пересмотра внешней политики АрменииЭксперт: Сюник - свидетельство необходимости пересмотра внешней политики Армении
Взгляд из Москвы: Азербайджан пытается навязать Армении и России демаркацию и делимитацию границыВзгляд из Москвы: Азербайджан пытается навязать Армении и России демаркацию и делимитацию границы
Оппозиционный депутат об отставке Айвазяна и предоставлении коридора АзербайджануОппозиционный депутат об отставке Айвазяна и предоставлении коридора Азербайджану
Армения выступила с предложением - очередь за Азербайджаном: МакунцАрмения выступила с предложением - очередь за Азербайджаном: Макунц
Азербайджан силовым путем проталкивает строительство коридора через АрмениюАзербайджан силовым путем проталкивает строительство коридора через Армению
Полиция Армении представила общее число граждан, имеющих право участвовать в электоральных процессах в странеПолиция Армении представила общее число граждан, имеющих право участвовать в электоральных процессах в стране
Privilege Banking: предложение IDBank-а любителям услуг премиум классаPrivilege Banking: предложение IDBank-а любителям услуг премиум класса
Посольство Туркменистана в Республике Армения организовалo велопарад кo Всемирному дню велосипеда Посольство Туркменистана в Республике Армения организовалo велопарад кo Всемирному дню велосипеда
Макунц об отставке Айвазяна: и.о. главы МИД не возразил против размещения наблюдателей на границе с АзербайджаномМакунц об отставке Айвазяна: и.о. главы МИД не возразил против размещения наблюдателей на границе с Азербайджаном
Артур Ванецян предлагает лицам, претендующим на высокие госдолжности, провериться на психические отклонения и алко- и наркозависимостьАртур Ванецян предлагает лицам, претендующим на высокие госдолжности, провериться на психические отклонения и алко- и наркозависимость
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Сюник - свидетельство необходимости пересмотра внешней политики АрменииЭксперт: Сюник - свидетельство необходимости пересмотра внешней политики Армении
Эксперт: Интерес Тегерана к проектам с Арменией обусловлен геополитическими сдвигамиЭксперт: Интерес Тегерана к проектам с Арменией обусловлен геополитическими сдвигами
Политолог: Целью real politik Москвы является подписание Ереваном любых документов, позволяющих затянуть Баку в ОДКБ и ЕАЭСПолитолог: Целью real politik Москвы является подписание Ереваном любых документов, позволяющих затянуть Баку в ОДКБ и ЕАЭС
Прогноз: Высокая геополитическая напряженность на Южном Кавказе в широкомасштабную войну не перерастетПрогноз: Высокая геополитическая напряженность на Южном Кавказе в широкомасштабную войну не перерастет
Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности