Вторник, 1 Июня 2021 21:04

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом во Франции и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с председателем Сената Жераром Ларше. Согласно информации пресс-службы правительства, глава Сената приветствовал визит армянской правительственной делегации и поздравил Пашиняна с днем рождения.

Встреча с главой Сената дает возможность еще раз обсудить вопросы двусторонней повестки дня и шаги по противодействию процессам, разворачивающимся вокруг Армении. Джерард Ларчер отметил, что Сенат предпринимает шаги в этом направлении и активизировал деятельность Минской группы ОБСЕ по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

<Мы подняли вопрос об армянских военнопленных в Азербайджане перед президентом Европарламента, в результате чего Европарламент принял резолюцию, что является позитивным шагом. Мы не удовлетворены этим, наши шаги будут продолжаться >, - сказал г-н Ларшен, подчеркнув, что недавнее наступление Азербайджана вызывает озабоченность по поводу территориальной целостности Армении.

Никол Пашинян еще раз поблагодарил авторов резолюции о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха и всех, кто поддержал принятие документа. <В сложной ситуации это было важно. Карабахцы увидели, что они не одиноки в тяжелой борьбе. <Мы надеемся, что Франция продолжит играть важную роль в процессе сопредседательства Минской группы ОБСЕ и что Минская группа будет более активна в урегулировании нагорно-карабахского конфликта>, - сказал Никол Пашинян, добавив, что он обсудил этот вопрос и с президентом Макроном.

И.о. премьер-министра представил собеседнику шаги, предпринятые для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, и коснулся развития событий в регионе Южного Кавказа