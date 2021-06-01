Вторник, 1 Июня 2021 21:03

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, США и Франции могут нанести визит на линию границы между Арменией и Азербайджаном уже в ближайшее время.

Об этом сообщает <Федеральное агентство новостей> со ссылкой на постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александра Лукашевича.

<Очень важно, чтобы сопредседателям все же удалось в ближайшее время попасть в регион и на месте определить ситуацию, поговорить со сторонами>, - отметил Лукашевич в ходе пресс- конференции в онлайн-режиме.