Вторник, 1 Июня 2021 19:36

АрмИнфо. К Международному Дню защиты детей в приграничном селе Гташен в районе Амасия открылся первый в Армении центр дошкольного образования для детей - инвалидов - проект профинансированный правительством Болгарии совместно с ЮНИСЕФ. Центр рассчитан на реабилитацию детей с ограниченными возможностями или задержками в развитии. Он был отремонтирован, переоборудован и оснащен новыми реабилитационными услугами.

<Благодаря нашему долгосрочному сотрудничеству с Правительством Болгарии, ЮНИСЕФ продолжает предоставлять доступ к услугам образования, здравоохранения и реабилитации для детей, живущих в отдаленных регионах Армении. Годы дошкольного образования совпадают со средними годами раннего детства, они закладывают прочную основу для успешной учебы в школе в будущем. ЮНИСЕФ продолжит эту работу, чтобы охватить более отдаленные районы и большее число детей нуждающихся в специальном уходе и помощи>, - сказал Юрий Оксамитни, исполняющий обязанности представителя ЮНИСЕФ в Армении, на церемонии открытия детского сада. В рамках программы сотрудники детских садов прошли специальное обучение, вооружились новыми методиками работы с детьми и оказания реабилитационных услуг. Центр получил новые дидактические материалы, новые игры, новую мебель и панно. Эта программа также предусматривает скоординированную работу медицинских, социальных, образовательных служб для обеспечения раннего выявления детей с ограниченными возможностями, их полной интеграции.

<Правительство высоко оценивает разработку и внедрение этой модели. Министерство образования инициировало большой пакет реформ, в рамках которых был разработан Закон о дошкольном образовании в совершенно новой редакции, вводящей альтернативную модель для внедрения дошкольного образования. Таким образом, небольшие общины в Армении, не имеющие детского сада, также получают возможность создать садики, выбрав одну из различных имеющихся альтернативных моделей>, - сказал Арсен Багдасарян, начальник управления общего образования Министерства образования и науки.

<Создание этого центра имеет большое значение для предотвращения миграции. Если детям не предоставляются необходимые услуги в общине, тогда родители, особенно молодые, стремятся эмигрировать>, - сказала Джема Арутюнян, мэр объединенной общины Амасия. Отметим, что в реализации проект приняли участие также фондом Step by Step и благотворительная общественная организацией <Армянский Каритас>.