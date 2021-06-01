Вторник, 1 Июня 2021 19:09

АрмИнфо. С 1 июня возобновлены авиарейсы польских авиалинии LOT, выполняемые рейсы Варшава-Ереван-Варшава, сообщает пресс-служба ЗАО "Международные аэропорты Армении".

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, каждый понедельник, вторник, четверг и в субботу. В будущем планируется увеличить частоту полетов.

Здесь так же сообщили об открытии с сегодняшнего дня рейса египетской авиакомпании Fly Egypt по маршруту Хургада-Ереван-Хургада. Они будут выполняться два раза в неделю, каждый вторник и пятницу.

Пресс-служба напоминает, что уже выполняются рейсы Шарм-эль-Шейх - Ереван - Шарм-эль-Шейх по четвергам и воскресеньям. В будущем планируется увеличить частоту полетов.