Вторник, 1 Июня 2021 18:07

АрмИнфо. В Ереванском детском доме для детей с ограниченными возможностями имени Мари Измирлян прошла благотворительная выставка работ армянских и казахстанских детей <Мир глазами детей>. Акция была организована посольством Республики Казахстан в Республике Армения и Благотворительным фондом <Ереван - моя любовь>.

Мероприятие было посвящено Международному дню защиты детей и приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Выставка проходила под патронажем первой леди Армении Нуне Саркисян.

Отсутствующая в Армении первая леди Армении Нуне Саркисян направила в адрес участников мероприятия послание, в котором тепло приветствовала участников и организаторов армяно-казахстанской детской выставки. <Работы ребят говорят на языке воображения и сопереживания, свидетельствуют о богатом внутреннем мире детей. День защиты детей напоминает об ответственности нас, взрослых, перед детьми. А наша ответственность касается и духовной сферы, ответственность к детскому таланту и способностям, к дарованию, к надежде и вере ребенка. За детской простотой рисунков просматривается явная зрелость. Каждая из работ - самобытный мир. И эта вставка, которая возникла в результате нашего сотрудничества с посольством Казахстана, является интересной возможностью открыть этот красивый и удивительный мир>, отметила Нуне Саркисян.

Выступив перед собравшимися, Болат Иманбаев поблагодарил первую леди в организации благотворительной акции. Он выразил признательность руководству и коллективу детского дома и Благотворительному фонду <Ереван - Моя любовь> за предоставленную возможность проведения благотворительной акции и выставки казахстанских и армянских детей. <Сегодняшней выставкой хотелось бы привлечь внимание общественности к детям с особыми потребностями. Она была организована совместно с одним из казахстанских благотворительных фондов, поддерживающих, в том числе, и творческие возможности детей>, отметил посол, сообщив, что при поддержке МИД Казахстана проводится серия подобных мероприятий и вставок по всему миру.

Он так же подчеркнул, что в этом году страна отмечает 30-летие независимости. <Президент Казахстана инициировал юбилейный год под знаком демократических и экономических реформ, цифровизации, а также защиты прав детей и инвалидов. <В настоящее время многие дети - инвалиды продолжают жить в бедности и нищете, и они чаще подвергаются насилию и жестокому обращению, пренебрежению и дискриминации.

Поэтому общество обязано обеспечить, чтобы права детей с социальными потребностями в полной мере учитывались в доступном, устойчивом и инклюзивном мире>, подчеркнул посол.

Отметим, что между Арменией и Казахстаном уже были определенные контакты в области обеспечения здоровья детей - инвалидов. Несколько лет назад медико-социальная группа специалистов из Армении поработала в Казахстане в рамках обмена опытом по вопросам реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Подчеркнем, что в мероприятии участвовали посол Беларуси в Армении Александр Конюк вместе с супругой и сотрудниками дипмиссии, Посол и сотрудники посольства Туркменистана в Армении, посол и консул Чешской Республики в Армении, представитель посольства Японии в Армении и другие заинтересованные в акции лица. В рамках мероприятия был осуществлен добровольный сбор средств на нужды детского дома.