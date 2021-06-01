Вторник, 1 Июня 2021 17:37

АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян на встрече с делегацией Международного комитета Красного Креста во главе с главой ереванского офиса Тьерри Рибо затронул вопрос армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном после последней войны в зоне нагорно-карабахского конфликта осенью прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ОНКС РА, Думанян также отметил, что Армения ожидает поддержки от Международного комитета Красного Креста по вопросу их репатриации.

Он констатировал, что удержание Азербайджаном армянских военнопленных и гражданских лиц не укладывается в рамки международных норм в области прав человека в современном мире. "В конце концов, есть правила, которые в 21 веке должны действовать на всей планете. К сожалению, жизнь сегодня доказывает обратное. Мы рассчитываем на действенное вмешательство Международного комитета Красного Креста, который является пионером в этой борьбе", - сказал Думанян.

В свою очередь, глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Тьерри Рибо подчеркнул, что встреча является возможностью представить деятельность организации в Армении, обсудить возможное сотрудничество с МККК.

Касаясь вопроса о военнопленных, он отметил, что сотрудники комитета регулярно навещают задержанных, а также помогают их семьям в обмене информацией. Тьерри Рибо заверил, что сотрудники МККК следят за условиями содержания военнопленных.

Он также проинформировал, что МККК реализует ряд программ в Тавушской, Гегаркуникской и Сюникской областях РА направленные на

смягчение прямого воздействия боевых действий на жителей приграничных населенных пунктов.

В этом контексте он подчеркнул, что офис МККК в Армении при поддержке Министерства образования и науки запустил пилотную программу "Помоги помогающему" с Республиканским педагогическим центром, в рамках которой переподготовку проходят 12 психологов из региональных центров педагогической и психологической поддержки. Квалифицированные психологи, в свою очередь, будут обучать учителей приграничных школ (Сюникской и Тавушской областей), чтобы они, в первую очередь, могли оказать адекватную психологическую поддержку детям, чтобы они могли справиться со стрессом, вызванным войной.

Собеседники обсудили возможности расширения сотрудничества, а также обсудили вопрос обеспечения безопасности школ.