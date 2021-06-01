Вторник, 1 Июня 2021 17:32

АрмИнфо.По инициативе спецпредставителя ЕС по Южном Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара состоялся его телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Туран со ссылкой на пресс-службу МИД АР, в ходе беседы Байрамов информировал Клаара о шести армянских военнопленных.

В частности, он Байрамов цинично заявил, что армянские военные при минировании территории Азербайджана, меж тем ни для кого не секрет, что армянские военные были взяты в плен на суверенной территории Армении, вторгшимися ВС Азербайджана.

Что касается напряженности на границе двух стран, то Байрамов отметил, что имеющиеся разногласия должны решаться путем переговоров. Азербайджан дал согласие на создания трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы.

В ходе разговора были обсуждены также ситуация в регионе, реализация трехсторонних заявлений и напряженность на границе, сказано в сообщении.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.

Утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.

После этого исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян в качестве выхода из сложившейся ситуации предложил послать на границу между странами наблюдателей России, США или Франции (стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ).