Вторник, 1 Июня 2021 16:15

АрмИнфо.В ходе соцопроса месячной давности в Армении, выяснилось, что подавляющее большинство респондентов именно Францию считает дружественной страной, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян 1 июня в Париже в ходе встречи с председателем Национального собрания Франции Ришаром Ферраном.

Как сообщает пресс-служба правительства, по словам и.о. главы правительства РА, армянская сторона заинтересована в том, чтобы Франция была более представлена в Армении. В этом контексте, он отметил важность расширения двусторонних экономических связей, в частности расширения присутствия французского бизнеса в РА и увеличения инвестиций.

Помимо этого, Пашинян коснулся ситуации, сложившейся после арцахской войны. Он рассказал также о ситуации на границе с Азербайджаном, отметив, что Армения пытается разрешить конфликт дипломатическим путем и с помощью международных партнеров. Обратившись к урегулированию Нагорно-карабахского конфликта, Пашинян отметил важное значение МГ ОБСЕ в процессе.

Ришар Ферран, в свою очередь, отметил, что Франция сделает все, для установления мира, процветания и стабильности в Армении. Французская сторона в очередной раз отметила важность обеспечения территориальной целостности Армении и скорейшего возвращения армянских военнопленных, удерживаемых Баку, обеспечения сохранности армянского культурного наследия в Арцахе и вовлечения ЮНЕСКО в данный процесс.