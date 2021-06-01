Вторник, 1 Июня 2021 16:06

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении запустила телефон горячей линии в связи с предстоящими в Армении внеочередными парламентскими выборами, намеченными на 20 июня.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, с целью сбора информации о возможных нарушениях в ходе предстоящих электоральных процессов, для обеспечения прямой связи с гражданами, оперативного реагирования на тревожные сигналы и срочные вопросы, поднятые субъектами, вовлеченными в избирательный процесс, в прокуратуре открыта горячая линия (010) 511-999.

Горячая линия будет работать до 20 июня включительно, в будние дни с 09:00 до 20:00, а в день выборов в круглосуточном режиме. В Генпрокуратуре РА также гарантировали защиту прав лиц, предоставляющих информацию.

В ведомстве также напомнили, что распоряжением генерального прокурора РА Артура Давтяна в прокуратуре была создана рабочая группа с целью регистрации и рассмотрения публикаций о нарушениях в ходе предстоящих выборов, а также повышения эффективности прокурорского контроля над предварительным расследованием уголовных дел и возбужденных уголовных дел в этой связи.