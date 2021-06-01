Вторник, 1 Июня 2021 14:05

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил начать служебное расследование и выяснить виновных в ситуации с хранением останков погибших солдат. Об этом сообщила государственному ИА "Арменпресс" пресс-секретарь Пашиняна - Манэ Геворкян.

По ее словам, и.о. главы правительства поручил компетентным органам обеспечить надлежащие условия хранения тел. "Вчерашний случай недопустим в любом случае, и по поручению Никола Пашиняна назначено служебное расследование с целью выяснить, по вине неопрятных действий какого чиновника возникла подобная проблема", - добавила она.

Отметим, что накануне родственники пропавших без вести лиц в ходе 44-дневной карабахской войны перекрыли улицу Гераци в Ереване (на перекрестке ул. Гераци и Корюна находится центральный морг столицы). По их словам, власти долго прятали тела более 200 погибших в холодильниках во избежание лишнего шума. После этого в сеть были выложены фотографии, где видно, что тела погибших военнослужащих, хранятся в полиэтиленовых пакетах в морге города Абовян в ненадлежащих условиях.

В этой связи Минздрав вынужден был выступить с заявлением, в котором подтвердил факт хранения тел и останков в подвальном этаже Центра в городе Абовян (ГНКО "Национальный центр пульмонологии"). "Останки прошли соответствующие процедуру идентификации, и мы ожидаем, когда родственники заберут их для захоронения", - заверили в Минздраве. Глава Минздрава Армении Анаит Аванесян попросила прощения у родственников в связи с ненадлежащим хранением останков тех, кто сложил голову за Родину в ходе 44-дневной карабахской войны.