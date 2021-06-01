Вторник, 1 Июня 2021 14:04

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью РБК рассказал, зачем решил конкурировать на выборах с Николом Пашиняном, почему полномочия премьер-министра необходимо урезать, и что способствовало войне в Нагорном Карабахе.

"Армении следует реформировать систему власти, ограничив полномочия премьер- министра. Модель парламентской республики неудачна для Армении. Ни один президент Армении не имел столько полномочий, сколько имеет премьер Армении. Это просто недопустимо (Конституция РА была изменена в 2015 году, при третьем президенте Серже Саргсяне ред.)", - сказал Роберт Кочарян.

"Говорить о парламентской республике - это просто опрометчиво. Это был, мне кажется, неправильный шаг. Я считаю, что нужно сделать, по крайней мере, шаг или полшага назад", - считает политик, заявивший об участии во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 20 июня во главе созданного в начале мая блока "Армения", в который вошли партии "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения".

По мнению Кочаряна, премьер-министр не должен иметь столько полномочий, сколько у него есть сейчас, потому что эта власть не уравновешена почти ничем. "Нарушены все сдержки и противовесы, которые должны быть просто в системе государственной власти. Менять новый порядок, следует аккуратно. Осторожно, но какие-то шаги в этом направлении делать нужно - просто обязательно. По крайней мере, сокращать личную власть премьера. Не должны правоохранительные органы подчиняться персонально премьер-министру страны. Это просто безобразие. Нельзя было это делать никак, ни в какую", - убежден второй президент РА.

Кочарян напомнил, что при нем тоже Конституция менялась, тогда, в частности, гражданам было разрешено иметь двойное гражданство, была облегчена процедура получения гражданства, что позволило многим проживающим за рубежом армянам получить его. "В Конституции сохранились ограничения на наличие двойного гражданства для занимающих высшие государственные посты. Так, депутатом или членом правительства может стать только тот, кто последние четыре года является гражданином только Республики Армения.

Комментируя возможность отмены жестких требований, Кочарян заметил, что ограничения должны быть только в сфере силовых структур, в области безопасности. "Но в плане участия в каких-то других ведомствах, я считаю, эти ограничения просто не нужны, они бессмысленны, они только мешают нашему развитию. То есть мы отрезаем какой-то потенциал, который может работать на страну", - заявил Кочарян. По его мнению, министром экономики может быть гражданин другой страны с глубокими знаниями, с хорошим имиджем и связями.

Кочарян также осудил действия правительства во главе с Пашиняном во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. "Cамое трагическое это война и неожиданное для меня и очень позорное поражение. Сейчас страна переживает поствоенный синдром, связанный с тяжелыми утратами, как территориальными, так и людскими. Через все это надо как-то пройти, пережить, не сломаться, попытаться найти новую формулу возрождения, существования", - сказал политик.

При этом он пояснил, что поствоенный синдром для армянского общества выражается в том, что общество было уверено в доминировании в военном, что страна надежно защищена, что Карабах надежно защищен.

"Весь период войны, все эти 44 дня оболванивали людей бесстыдной пропагандой о том, что мы чуть не наступаем, что мы улучшаем наши позиции. И вдруг раз - и оказалась совершенно другая ситуация. Переварить все это достаточно сложно. Ведь многолетняя уверенность общества в том, что мы непоколебимы, и вдруг совершенно обратный результат, стресс очень сильный. Стрессовая ситуация как в личном плане, так и коллективного восприятия произошедшего. для любого гражданина Армении. Это надо пережить, пройти, и найти правильную формулу коммуникации. Поствоенные синдромы всегда очень тяжелые, длятся очень долго, и надо помочь обществу перешагнуть через это как можно быстрее", - сказал Кочарян.

При этом он убежден, что Война разразилась потому, что Азербайджан почувствовал слабость армянского руководства. Кочарян убежден, что проигрышу армянской стороны способствовал целенаправленный развал властями РА армии, очернение героев первой карабахской войны, непонятные реформы в ВС, а также легализация азербайджаснкой агрессии, разделение армянского общества на "черных и белых" и многое другое.

С точки зрения внешнеполитического фактора, агрессии против Арцаха, по мнению Кочаряна способствовало, в том числе и повышение роли Турции в регионе. "Азербайджану уверенность придала Турция, которая все больше расширяет свое региональное влияние", - считает политик.

При этом он убежден, что последний конфликт в зоне карабахского конфликта в какой-то мере подорвал и авторитет России в регионе, поскольку ее союзник проиграл в этой войне. "Все понимают, что некоторые акценты сместились, Турция продолжает заявлять об увеличивающихся возможностях, но очевидно и то, что Россия единственная, кто может обуздать Анкарцу", - сказал политик, добавив, что лишь выборы покажут реальное отношения общества Армении к союзнику РФ. Он также подчеркнул, что не питает каких-либо надежд с ОДКБ, с которой Армения насколько возможно испортила отношения, в каком-то смысле опорочила ее.