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АрмИнфо.И.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян 1 июня в беседе с журналистами сообщил, что диалог на платформе трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана, прерван.
По его словам, в настоящее время работы рабочей группы приостановлены, в частности, на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. "Неоднократно говорил, что работы будут результативными, если ее фон и ситуация будут, как минимум, стабильными. В свете нынешней ситуации на границе не думаю, что возможна конструктивная работа на данной платформе и в последнее время контакты на ней прекратились", - сказал он.
Григорян в очередной раз заверил, что армянская сторона при обсуждениях вопросов по разблокированию коммуникаций региона не обсуждала вопрос, касающийся "коридорной логики". "Если под "коридором" некоторые люди подразумевают транспортные пути, это один вопрос, но, если под коридором они подразумевают что-либо, связанное с суверенитетом, уверяю вас, что в моих обсуждениях это исключено", - сказал руководитель работ трехсторонней группы с армянской стороны.
Касаясь вопроса о 6 недавно взятых в плен армянских военнослужащих, и. о. вице- премьера заверил, что вопрос обсуждается на всевозможных площадках. Григорян выразил надежду, что вопрос будет решен в ближайшее время.
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|Генеральный прокурор Армении провел очередное совещание с главами ответственных структур в связи с предстоящими парламентскими выборами
|Ряды армянского внешнеполитического ведомства продолжают редеть
|ЦИК Армении: 22 партии и 4 блока зарегистрированы для участия в предстоящих выборах
|Анна Нагдалян покинула должность пресс-секретаря МИД Армении
|МККК пока не получил доступ к армянским военным, плененным 27 мая
|Ереван, Москва и Баку рассматривают возможность разблокировки транспортных инфраструктур советского периода на равных правах - Мгер Григорян
|Минздрав Армении выступил с разъяснениями по поводу обвинений родственников без вести пропавших
|НКТР Армении призвала СМИ в преддверии предстоящих выборов не создавать новых разделительных линий в обществе
|Комитет госдоходов Армении подписал Меморандум о сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США
|Апелляционный уголовный суд отложил заседание по делу Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна
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|Главы оборонных ведомств Армении и России продолжают обсуждать ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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