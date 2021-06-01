Вторник, 1 Июня 2021 14:01

АрмИнфо.И.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян 1 июня в беседе с журналистами сообщил, что диалог на платформе трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана, прерван.

По его словам, в настоящее время работы рабочей группы приостановлены, в частности, на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. "Неоднократно говорил, что работы будут результативными, если ее фон и ситуация будут, как минимум, стабильными. В свете нынешней ситуации на границе не думаю, что возможна конструктивная работа на данной платформе и в последнее время контакты на ней прекратились", - сказал он.

Григорян в очередной раз заверил, что армянская сторона при обсуждениях вопросов по разблокированию коммуникаций региона не обсуждала вопрос, касающийся "коридорной логики". "Если под "коридором" некоторые люди подразумевают транспортные пути, это один вопрос, но, если под коридором они подразумевают что-либо, связанное с суверенитетом, уверяю вас, что в моих обсуждениях это исключено", - сказал руководитель работ трехсторонней группы с армянской стороны.

Касаясь вопроса о 6 недавно взятых в плен армянских военнослужащих, и. о. вице- премьера заверил, что вопрос обсуждается на всевозможных площадках. Григорян выразил надежду, что вопрос будет решен в ближайшее время.