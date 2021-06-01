Вторник, 1 Июня 2021 13:58

АрмИнфо.Посольство Армении в Грузии выступило с заявлением в связи с открытием армяно-грузинской сухопутной границы.

Так, в заявлении армянского дипломатического представительства, в частности говорится: "Сообщаем, что с 1 июня гражданам будет разрешено пересечение армяно-грузинской границы пока еще только через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Баграташен- Садахло". КПП открыт ежедневно с 10:00 до 20:00".

Посольство Армении также проинформировалo граждан РА о том, что на всей территории Грузии с 23:00 до 05:00 действуют комендантский час, а также обязательное требование ношения маски в открытых и закрытых помещениях.

"В случае нарушения комендантского часа штраф составляет 2000 лари, а в случае нарушения масочного режима штраф составляет 20 лари (в случае повторного фиксирования нарушения - 40 лари)", - проинформировали в посольстве Армении в Грузии.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, с сегодняшнего дня Грузия открывает свои сухопутные границы. Визит в Грузию разрешен туристам из более чем 50 стран мира. Въезд в страну разрешен тем иностранцам, которые уже прошли полный курс вакцинации и на границе предъявили справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Того, кто не прошел полный курс вакцинации, смогут впустить в Грузию на основании ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, а также с тем условием, что на третий день пребывания в республике он еще раз сдаст тест на коронавирус.

Напомним, что Грузия закрыла свои сухопутные границы 16 марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Ограничения не затронули грузоперевозки. С 1 февраля текущего года Грузия открыла свои воздушнее границы для граждан ряда стран, в том числе и соседних Армении, Азербайджана и России.