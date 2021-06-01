Вторник, 1 Июня 2021 11:35

АрмИнфо.Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов предложил Армении, Беларуси и Казахстану создать общую модель продления срока службы техники.

Как сообщает пресс-служба российской Министерства, с такой инициативой он выступил в ходе двусторонних встреч, с министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзумом Мирзагалиевым, министром окружающей среды Республики Армения Романосом Петросяном, и министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андреем Худыком.

"Мы сейчас вышли с инициативой создать модель продления срока службы техники. То есть обязать производителей продолжительное время выпускать детали для ремонта, что позволит продлить срок службы техники на 7-10 лет. С такой инициативой мы вышли к вице-премьеру, и она нас поддержала. Если вы нас поддержите, то вместе мы сможем и с производителями выстроить эту работу", - заявил глава Минприроды России.

Также на встрече с министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзумом Мирзагалиевым обсудили подготовку к XVII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. А также коснулись вопросов сохранения и защиты общих водных объектов: Каспийского моря, рек Урал и Иртыш.

"По реке Урал - в этом году у нас в целом уровень реки более благоприятный чем в прошлом, но прогноз притока воды не оправдался. Поэтому прошу вас рассмотреть возможность дополнительных попусков воды с Ириклинского водохранилища с целью обеспечения приточности Урала на необходимом уровне", - отметил Магзум Мирзагалиев.

Тема развития отрасли твердых коммунальных отходов и переработки вторсырья стала одной из ключевых на встрече с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андреем Худыком. Александр Козлов отметил, что Беларусь за последние годы значительно продвинулась в этой сфере и Минприроды России планирует изучить опыт белорусских партнеров.

"Что касается ТКО, действительно Республика Беларусь первая на постсоветском пространстве по проценту извлечения вторичных материальных ресурсов из твердых коммунальных отходов. За прошлый год мы достигли 25% от общего объема. А до 2035 года мы должны выйти на уровень 64%", - рассказал Андрей Худык.

Он добавил, что в этом направлении у двух стран большой потенциал для сотрудничества.

С министром окружающей среды Республики Армения Романосом Петросяном

Александр Козлов обсудил сотрудничество в сфере гидрометеорологии.

"Хочу выразить благодарность Правительству за помощь в модернизации

гидрометеорологической службы Армении. Основное внимание было уделено

наращиванию технического мощности, для обеспечения оказания качественных услуг по прогнозированию и оповещению", - отметил Романос Петросян.

Напомним, тема IX Невского экологического конгресса: <Экология планеты - устойчивое развитие>. В деловой программе принимают участие более 800 человек из 26 стран. Организаторами выступили Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии России.