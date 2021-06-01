Вторник, 1 Июня 2021 11:31

АрмИнфо.Центральный комитет организации партии АРФ "Дашнакцутюн" в Западной Европе выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что бойкотирует визит и.о. премьер-министра Ра Никола Пашиняна в Париж.

В поступившем в АрмИнфо заявлении, в частности говорится: "Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян находится с визитом в Париже. Мы отвергаем этот визит, который имеет предвыборный подтекст.

Во-первых, отныне у него нет официальных обоснований для представления Армении. Он является кандидатом на досрочных выборах 20 июня, как и все другие кандидаты. Поэтому мы рассматриваем это посещение как сугубо личное, которое ни при каких обстоятельства не может содержать общинные элементы.

Во-вторых, он привел Армению и армянский народ к унизительному поражению, подписал известный позорный и постыдный документ, у которого есть продолжение и которое он публично пообещал еще раз подписать несколько дней назад.

В-третьих, в то время, когда наша Родина находится в глубоком кризисе, когда враг пересек наши границы, когда вражеская армия каждый час угрожает новой атакой и вторжением, когда у нас появляются новые пленники, человек, цепляющийся за звание верховного главнокомандующего и свой стул, покинул страну, уехав за границу. Это поведение - безответственное и дезертирское - не приемлемо и вызывает осуждение".

Также отмечается, что большая семья АРФД, с ее членскими союзами, различными подразделениями и всеми учреждениями, отрицает какие-либо контакты или встречи с Пашиняном и еще раз предупреждает воздержаться от попыток придать этому неуместному визиту общинный характер.

Отметим, что накануне Пашинян с двухдневным рабочим визитом отбыл в Европу. Сегодня, он планирует провести встречу с высшим руководством Франции, а завтра запланирован его визит в Брюссель.