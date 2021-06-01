Вторник, 1 Июня 2021 00:22

АрмИнфо.30 мая по всему Туркменистану прошли торжества по случаю Праздника туркменского ковра, ежегодно отмечаемого в последнее воскресенье мая. Наряду с разными торжественными мероприятиями прошли также XXI заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра и международная конференция «Туркменский ковер – образец красоты».

В ходе конференции прозвучали доклады об истории, сегодняшнем дне и перспективах развития туркменского искусства ковроделия. Своё освещение получили и другие темы, способствующие пониманию заложенной в ковроткачестве жизнеутверждающей философии и богатейшего культурно-исторического опыта нашего народа.

По видеосвязи прозвучали выступления, затронувшие актуальные вопросы изучения истории развития ручного ковроткачества в разных странах мира, взаимовлияние и обогащение традиций декоративно-прикладного ремесла народов мира.

Как отмечалось, туркменские ковры ручной работы всегда пользовались большим спросом в мире как предмет огромной художественной ценности. Их старинные образцы являются экспонатами музеев, выставочных залов и художественных галерей во многих странах. Туркменский ковёр продолжает своё триумфальное шествие по планете, став «визитной карточкой» нашего народа, пронесшего секреты уникального искусства сквозь века и тысячелетия.

В числе зарубежных участников смотра были также представители Армении: Светлана Погосян – заместитель директора Национального музея этнографии армян и Арус Асатрян - главный хранитель фондов музея, которые выступили с совместным докладом «Туркменский ковер в коллекции Музея этнографии армян». В своем выступлении представители из Армении отметили, что в коллекции «Текстиля» Этнографического музея Армении, наряду с более чем 2 тысяч армянских ковров, хранятся более 30 туркменских ковров. Четыре из музейных предметов датируются концом 19-ого века, а остальные - началом и шестидесятыми годами 20-го века. Источником приобретения ковров музеем в основном является Ереванский центр покупки ковров.