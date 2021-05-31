Понедельник, 31 Мая 2021 19:57

АрмИнфо.Конверс Банк объявляет о запуске очередной акции в рамках сотрудничества с международной платежной системой Visa. В рамках акции с 1 июня по 31 августа 2020 года держатели банковских карт Visa будут накапливать «золотые» баллы за каждую безналичную транзакцию. Клиентов, набравших наибольшее количество золотых баллов, ждут ценные подарки, в частности:

- Первые 10 держателей карт с наибольшим количеством золотых баллов получат стандартизированные золотые слитки весом в 10 граммов (номинал 999,9),

- Держатели карт, занявшие 11-50 позиции по количеству золотых баллов - получат стандартизированные золотые слитки весом в 5 граммов (оценка 999.9).

Следует отметить, что Конверс Банк является полноправным участником международной платежной системы Visa с 2002 года.

За последние годы в рамках этого сотрудничества Банк провел ряд успешных акций, в рамках которых обладатели виз Конверс Банка не только получили кэшбэк, но и ценные подарки, в том числе iPhone 7/2018 /, путевки на проведения отпуска в 10 городах Европы: Париж, Барселона, Лиссабон, Будапешт, Прага, Рим, Вена, Афины, Амстердам, Берлин / 2019 /, ценные спортивные подарки / 2020 /.