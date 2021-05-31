Понедельник, 31 Мая 2021 18:23

АрмИнфо. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян покинула занимаемую должность.

"Уважаемые коллеги, информирую, что больше не исполняю полномочия пресс-секретаря МИД Армении", - сообщила Нагдалян на своей странице в Фейсбук, при этом выразив благодарность журналистам и коллегами по ведомству за работу в эти непростые для страны времена.

Нагдалян также выразила благодарность экс-главам МИД РА Зограбу Мнацаканяну и Ара Айвазяну за оказанное ей доверие. При этом она отметила, что продолжит работу в дипломатической службе.