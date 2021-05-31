Понедельник, 31 Мая 2021 18:21

АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста ведет диалог с властями Армении и Азербайджана с целью получения доступа к армянским военнослужащим, пленным азербайджанской стороной в Гегаркуниской области РА 27 мая.

Так, в беседе с корреспондентом АрмИнфо, руководитель программ по коммуникации ереванского офиса МККК Зара Аматуни сообщила, что Красный Крест в рамках своих полномочий нейтрального гуманитарного посредника ведет диалог с властями соответствующих сторон по вышеуказанному инциденту. Однако, по словам Аматуни, сотрудники МККК пока не пучили доступа к вышеуказанным лицам с целью мониторинга условий их содержания и обращения.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.

Утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть военнослужащих ВС РА.