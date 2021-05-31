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АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста ведет диалог с властями Армении и Азербайджана с целью получения доступа к армянским военнослужащим, пленным азербайджанской стороной в Гегаркуниской области РА 27 мая.
Так, в беседе с корреспондентом АрмИнфо, руководитель программ по коммуникации ереванского офиса МККК Зара Аматуни сообщила, что Красный Крест в рамках своих полномочий нейтрального гуманитарного посредника ведет диалог с властями соответствующих сторон по вышеуказанному инциденту. Однако, по словам Аматуни, сотрудники МККК пока не пучили доступа к вышеуказанным лицам с целью мониторинга условий их содержания и обращения.
Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.
Утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть военнослужащих ВС РА.
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|Ряды армянского внешнеполитического ведомства продолжают редеть
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|Главы оборонных ведомств Армении и России продолжают обсуждать ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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|Размещение международных наблюдателей на армяно-азербайджанской границе не было предварительно согласовано со странами МГ ОБСЕ - Депутат от фракции "Мой Шаг"
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|Оппозиционный депутат об отставке Айвазяна и предоставлении коридора Азербайджану
|Армения выступила с предложением - очередь за Азербайджаном: Макунц
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|Артур Ванецян предлагает лицам, претендующим на высокие госдолжности, провериться на психические отклонения и алко- и наркозависимость
|"Легко быть мужиком, сидя в закрытом зале": Пашинян пригласил Тер-Петросяна и Кочаряна на публичные дебаты
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|"Просвещенная Армения" опубликовала первую 20-ку кандидатов в депутаты на предстоящих выборах
|Блок «Армения» представил свою предвыборную программу
|Опрос: Более 70% респондентов в Армении собираются участвовать в предстоящих внеочередных выборах
|Опрос: 50% респондентов выступают против подписания Арменией нового документа с Азербайджаном
|В ЦИК Армении разъяснили порядок участия граждан в предстоящих выборах
|Копыркин: Российские пограничники работают с утроенной нагрузкой из-за непростых испытаний, которые переживает Армения
|Евросоюз настоятельно призывает Ереван и Баку воздерживаться от любого дальнейшего военного развертывания
|Лепехин: Будущее Армении туманно: консолидация всех сил жизненная необходимость
|Роберт Кочарян о привлечении инвестиций, возвращении армянских военнопленных и действий ОДКБ
|Левон Тер-Петросян обвинил Никола Пашиняна в политической неграмотности
|ANCA: В 2022 финансовом году Байден предлагает Армении всего лишь $24 млн помощи
|Блок "Армения" опубликовал список своих первых 50 кандидатов в депутаты
|МИД Канады и американские конгрессмены выступили с заявлениями в связи с пленением Азербайджаном армянских военных
|Открытие коридора через Мегри и передача Азербайджану 7 сел Армении обсуждались в одном из проектов заявления от 9 ноября 2020 года – Пашинян
|Сергей Шойгу провел встречу с Вагаршаком Арутюняном в Москве
|Росавиация выдала российским авиаперевозчикам новые допуски на регулярные рейсы в Армению
|Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали освободить всех задержанных и разблокировать доступ в Нагорный Карабах
|Мы не пойдем на эскалацию ситуации из-за 30% Сев Лича - Пашинян
|Боррель делегировал европейских министров на Южный Кавказ
|Bысшее руководство Армении почтило память героев Сардарапатской битвы
|Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска и освободить армянских военных
|Действующий председатель ОБСЕ отреагировала на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Госминистр-министр финансов Арцаха сложил с себя полномочия
|Париж и Москва призвали Ереван и Баку к сдержанности и решению вопросов путем переговоров
|Ара Айвазян подал в отставку
|Никол Пашинян предложил разместить наблюдателей от РФ, США и Франции на армяно- азербайджанской границе, в частности, на участке Сотк-Хознавар
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