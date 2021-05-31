Понедельник, 31 Мая 2021 16:01

АрмИнфо. ГНКО "Научно-практический центр судебной медицины" Министерства здравоохранения Армении, комментируя заявления родственников без вести пропавших, заявляет, что постоянно прозрачно представляет все данные и родным, и СМИ.

"Центр работал в режиме 24/7 и находился в постоянной связи с родителями и родными. И сегодня для выяснения дополнительной информации и дачи ответов на вопросы руководство Центра встретилось с родителями, приняло всех и ответило на их вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для опровержения распространившейся дезинформации, согласно предварительной договоренности, руководство ГНКО предоставило родным погибших имеющиеся достоверные факты. Однако не дождавших их, они прибегли к акции по перекрытию улиц.

"Считаем нужным отметить, что при желании, родные имели возможность посетить любой морг. Распространение среди родных дезинформации, используя их эмоциональное состояние, неприемлемо", - заявили в Минздраве.

Ранее родственники пропавших без вести военнослужащих перекрыли улицу Гераци в Ереване (на перекрестке ул. Гераци и Корюна находится центральный морг столицы). По их словам, власти долго прятали тела более 200 погибших в холодильниках во избежание лишнего шума.