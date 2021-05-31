Понедельник, 31 Мая 2021 15:56

АрмИнфо. Национальная комиссия по телевидению и радио Армении обратилась к СМИ с призывом, своей деятельностью не создавать новых разделительных линий, а способствовала формированию общественной солидарности в преддверии предстоящих внеочередных парламентских выборов в стране.

Так, в заявлении НКТР Армении констатируется, что в преддверие досрочных парламентских выборов 20 июня в СМИ царит нездоровая атмосфера, полная взаимных оскорблений, дезинформации, манипуляций и агрессии.

"Медиа-поле превратилось в арену "боев без правил", где приоритетом является навязчивая идея победить любой ценой, уничтожить противника, а не в площадку для свободного представления программ, идей и концепций.

Комиссия призывает СМИ соблюдать требования Избирательного кодекса РА, Закона об аудиовизуальных средствах массовой информации, обеспечить равные условия для всех партий и блоков, участвующих в выборах, и не руководствоваться собственными симпатиями и антипатиями", - говорится в заявлении.

Комиссия также призывает все политические силы, участвующие в выборах, кандидатов в депутаты, сотрудников избирательных штабов, членов избирательных комиссий, наблюдателей и сотрудников правоохранительных органов обеспечить оперативный и всеобъемлющий доступ к информации и уважать работу журналистов и СМИ.