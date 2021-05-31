Понедельник, 31 Мая 2021 14:13

АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд Армении 31 мая отложил рассмотрение жалоб по поводу прекращения дела о предполагаемом свержении конституционного строя в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна.

Заседание отложено ввиду отсутствия Эрика Алексаняна - адвоката Армена Геворкяна (с 24 мая по 9 июня будет в отпуску), и отсутствия Роберта Кочаряна.

Заседание перенесено на 24 июня, в 14 часов.

Высший судебный орган страны в 2018 году принял в производство заявление от защиты Кочаряна, а также от суда общей юрисдикции Еревана о рассмотрении вопроса на предмет соответствия конституции статьи 300.1 УК Армении. 26 марта 2021 года КС признал эту статью антиконституционной. В связи с этим защита бывшего президента Армении представила ходатайство в суд общей юрисдикции с требованием прекратить уголовное преследование в отношении политика. 2 апреля генпрокурор Армении Артур Давтян обратился в КС в связи делом Кочаряна, оспаривая несколько статьей Уголовного кодекса (УК) республики, согласно которым прокуратура должна снять обвинение с экс-главы государства в связи с решением КС признать антиконституционной статью 300.1 УК республики ("Свержение конституционного строя"), по которой он обвиняется.