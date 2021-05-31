Понедельник, 31 Мая 2021 14:13

АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провел прощальную встречу с сотрудниками Министерства иностранных дел и выразил последним благодарность за профессионализм и самоотдачу, проявленные во время совместной работы.

Как сообщает МИД РА, Айвазян в ходе своей прощальной речи констатировал, что когда получил предложение возглавить армянское внешнеполитическое ведомство, то принял самое сложное, но в тоже время самое простое решение.

"Легкое решение, потому что я лично и уверен и все вы осознавали, что мы в долгу перед нашими жертвами, мы в долгу перед нашей страной. Это было сложно потому, что я очень хорошо понимал и осознавал какая огромная ответственность передо мной, перед всеми нами, потому что у нас не было права на ошибку. У нас не было права сделать шаг, который наш народ, наша история не простят нам в будущем. Когда я вступил в должность, я заявил, что дипломатия не потерпела поражение, и я все еще настаиваю на том, что наша дипломатия не потерпела поражение. Многие со мной не согласны, но за это время все мы - здесь и в посольствах, доказали, что мы не только не побеждены, но и можем продвигать свои государственные и национальные интересы, указывать красные линии", - сказал Айвазян.

Констатировав, что за этот период было сделано очень многое, уходящий министр выразил убеждение, что армянские дипломаты без зазрения совести могут выйти на улицу. "Думаю, наши международные партнеры поняли, что Армения не проиграла, Арцах не проиграл, армяне не побеждены. Наши враги тоже это поняли. И не менее важно, что в эти тревожные дни мы стали структурой, которая стала понятной нашему обществу, наш голос становился все более и более слышимым, мы больше чем когда-либо завоевали доверие нашего народу", - сказал дипломат, добавив, что с большим трудом принял решение об уходе.

По словам Айвазяна, когда он принимал решение возглавить МИД РА, он руководствовался одним критерием. "Это Министерство, порожденное независимостью, должно стойко защищать наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные и национальные интересы. Надеюсь, я не оставил вас пристыженным, мое решение уйти в отставку было обусловлено именно этой причиной, что никогда не было никаких сомнений в том, что это Министерство может сделать какой-то шаг или согласиться с какими-то идеями, инициативами, которые идут в разрез с нашей государственностью, национально-государственными интересами. Мы вместе прошли долгий путь, и сегодня я ухожу с самыми добрыми воспоминаниями", - сказал он.

Уходя Айвазян также дал последнее напутствие уже своим бывшим сотрудником. "Дипломата обычно воспринимают как человека, который приспосабливается, соглашается, избегает острых углов. Думаю, мы не имеем права делать это в этих непростых условиях. И среди нас, я уверен, найдутся принципиальные дипломаты, которые станут ориентиром для нашего общества", - резюмировал Айвазян.

Отметим, что и.о. главы МИД РА Ара Айвазян подал в отставку 28 мая. Это произошло после того, как и.о. премьер-министра РА сообщил о готовности подписать новый документ с Азербайджаном, который касается проведения разграничений границы.