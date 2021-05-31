Понедельник, 31 Мая 2021 14:12

АрмИнфо.Ситуацию на армяно-азербайджанской границе и пути выполнения договоренностей, достигнутых в ходе встречи на прошлой неделе в Москве, обсудили во время телефонного разговоры главы оборонных ведомств Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу.

Как сообщает пресс-служба МО, главы оборонных ведомств двух стран - стратегических союзников, также коснулись основных направлений реформ в Вооруженных силах Армении, миссии, осуществляемой российским миротворческим контингентом в Республике Арцах, а также проблем региональной безопасности и ряда вопросов, касающихся совместных действий по противодействию им.