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АрмИнфо.Ситуацию на армяно-азербайджанской границе и пути выполнения договоренностей, достигнутых в ходе встречи на прошлой неделе в Москве, обсудили во время телефонного разговоры главы оборонных ведомств Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу.
Как сообщает пресс-служба МО, главы оборонных ведомств двух стран - стратегических союзников, также коснулись основных направлений реформ в Вооруженных силах Армении, миссии, осуществляемой российским миротворческим контингентом в Республике Арцах, а также проблем региональной безопасности и ряда вопросов, касающихся совместных действий по противодействию им.
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|Копыркин: Российские пограничники работают с утроенной нагрузкой из-за непростых испытаний, которые переживает Армения
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|Левон Тер-Петросян обвинил Никола Пашиняна в политической неграмотности
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|Росавиация выдала российским авиаперевозчикам новые допуски на регулярные рейсы в Армению
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|Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска и освободить армянских военных
|Действующий председатель ОБСЕ отреагировала на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Госминистр-министр финансов Арцаха сложил с себя полномочия
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|Никол Пашинян предложил разместить наблюдателей от РФ, США и Франции на армяно- азербайджанской границе, в частности, на участке Сотк-Хознавар
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