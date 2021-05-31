Понедельник, 31 Мая 2021 14:11

АрмИнфо. Родственники без вести пропавших перекрыли проспект Гераци в Ереване. "Две недель назад узнал, что в фруктовых холодильниках, например, в Арташате, тайно хранилось более 200 тел", - сказал один из участников акции Арсен Гукасян, родственник одного из пропавших без вести.

По его словам, родственники без вести пропавших выяснили, что предоставленные им официальные данные, не совпадают с количеством тел, обнаруженных в ходе поисковых работ в Арцахе. "Теперь они (родственники) пытаются на месте все выяснить, а то, власти даже способны тайно их похоронить - эти и на это способны", - заявил Гукасян.

Участники акции требуют создать госкомиссию, в которую войдут также родные военных.