Понедельник, 31 Мая 2021 13:26

АрмИнфо. Происходящее сегодня в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении кратко можно охарактеризовать следующим образом: Азербайджан пытается навязать Армении, а косвенно и России, демаркацию и делимитацию границы на наиболее выгодных для себя условиях. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

"Подобное поведение руководства Азербайджана вполне понятно и естественно для стороны, считающей себя победителем в карабахском конфликте. Начиная с 12 мая, азербайджанская армия пытается взять под контроль стратегические пути уже на территории непосредственно Армении. И мы видим, что напряженность уже переместилась из Нагорного Карабаха на армяно-азербайджанскую границу. В Баку пытаются диктовать собственную повестку Еревану, пользуясь отсутствием в последнем дееспособной власти", - подчеркнул он.

В этом свете, закономерные вопросы у Арешева вызывает пассивность властей Армении в ответ на подобную политику азербайджанского руководства. И вместо того, чтобы противостоять азербайджанскому давлению и защищать собственные границы, премьер- министр Пашинян, согласно российскому эксперту, пытается использовать действия Баку с целью усиления в Армении антироссийских настроений. "Армянский премьер завуалировано обвиняет Россию в деструктивных действиях в данной ситуации, в поддержке Азербайджана и чуть ли не в соавторстве всех последних событий. А аффилированные с ним прозападные силы говорят все это уже без обиняков", - подчеркнул он.

Комментируя на этом фоне план премьер-министра Армении по урегулированию текущего приграничного кризиса, Арешев охарактеризовал его как несколько странный, выразив сомнение относительно возможности его согласования с самими странами- сопредседателями МГ ОБСЕ. Сама перспектива реализации подобного плана также вызывает у эксперта вопросы и сомнения, с учетом сложностей между его потенциальными участниками. В первую очередь между США и Россией.

На заседании Совбеза 27 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном. Суть плана состоит в немедленном, параллельном отходе ВС обеих сторон от границы в места постоянных дислокаций. Вдоль границы должны быть размещены международные наблюдатели из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян считает этот план кратчайшим путем к деэскалации приграничной ситуации.

По оценкам Арешева, предлагая урегулировать текущую ситуацию посредством Минской группы ОБСЕ, чьей прерогативой является политическое урегулирование карабахского конфликта и которая не имеет никакого отношения к границе между Арменией и Азербайджаном, Пашинян попутно стремится переложить ответственность за собственное бездействие на Москву. И все это на фоне существенного понижения влияния в последние полгода самой Минской группы. Эксперт отметил, что армянский премьер предлагает симметрично отвести войска от границы. Однако, с учетом того, что азербайджанские военные уже находятся на приграничных высотах, а также на территориях, статус которых четко все еще не определен, получается, что его план фактически предполагает односторонний отвод армянских военных.

"Все это вполне укладывается в пораженческую политику Еревана последних месяцев, но, тем не менее, вызывает вполне резонные вопросы касательно мотивации подобной политики. В частности, непонятны причины попыток Пашиняна возложить ответственность за ситуацию на границе на Москву, в то время как самим армянским военным отдан четкий приказ не стрелять по противнику ни при каких обстоятельствах. И вот здесь возникает еще один вопрос - а в силу каких причин отдан такой приказ", - резюмировал российский эксперт.