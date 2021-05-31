Понедельник, 31 Мая 2021 13:26

АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян, подавший ранее в отставку, на заседании Совета безопасности республики не выражал какого-либо недовольства относительно плана и.о. премьер-министра Никола Пашиняна по деэскалации ситуации на границе.

Об этом, в ходе традиционных брифингов в Национальном Собрании Армении заявил 31 мая глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

"Айвазян, сидел и кивал, когда Пашинян давал поручения МИД. Есть видеокадры, и все это видели. Я был удивлен этой отставкой", - сказал Марукян и в этом контексте обратился к государственным чинам призвав выполнять свои полномочия до выборов.

Он констатировал, что конституция Армении не позволяет назначать новых и.о. министров, вместо ушедших, в условиях ушедшего в отставку правительства, и подобные шаги создают еще большие проблемы для страны, и так оказавшейся в крайне сложной ситуации.

"Полагаю, что было бы не сложно еще три недели выполнять свои полномочия и после выборов покинуть пост. Правильно с этой точки зрения до конца защищать наши государственные интересы ", - сказал он, добавив, что сегодня Армения как никогда нуждается в сильном дипломатическом фронте.

При этом депутат не считает, что отставка Айвазяна связанна с документом, который намерен подписать и.о. премьера. "Ну а если это и так, то, с точки зрения парламентария, дипломат не должен бежать от ответственности, а должен бороться против подписания документа, если он считает его неблагоприятным для Армении. Из этой логики, любой может покинуть вагон поезда. Я считаю это неправильным", - сказал депутат.

Комментируя заявления президента Азербайджана о прогрессе по вопросу создания коридора через Армению, Марукян отметил, что не обладает никакой информацией по этому вопросу и посоветовал обратиться за информацией к правящей силе. "Но я против предоставления Азербайджану какого-либо коридора через территорию Республики Армения. Если говорить о разблокировке границ, то естественно, границы со всех сторон рано или поздно должны быть разблокированы. Но, опять повторяю, я против предоставления коридора", - сказал он.

Вместе с тем, по мнению депутата, рано или поздно должна появиться трехсторонняя комиссия, которая и займется вопросами демаркации и делимитации границы. При этом депутат полагает, что дислокация международных миротворцев на армяно- азербайджанской границе приведет лишь к снижению напряжения, но никак не решит проблему.