Понедельник, 31 Мая 2021 12:21

АрмИнфо. Полиция Армении представила общее число граждан, имеющих право участвовать в предстоящих внеочередных парламентских выборах.

Так, согласно Полиции РА, по положению на 31 мая 2021 года 2 581 093 гражданина имеют право принять участие в электоральных процессах, запланированных на 20 июня.

Процесс приема заявлений от граждан, для включения в списки и участия в голосовании по месту нахождения и незарегистрированных избирателей, начинается 31.05.2021 и продлится до 10 июня включительно.

Стоит также заметить, что согласно данным полиции РА от 8 декабря 2018 года, во внеочередных парламентских выборах в декабре 2018 году имели право участвовать 2 573 779 граждан РА.

Напомним, что премьер-министр РА Никол Пашинян в марте текущего года, на фоне внутриполитического кризиса в стране в связи с плачевными результатами войны в зоне нагорно-карабахского конфликта, после консультаций с парламентскими силами, объявил о проведении в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов.

НС РА 10 мая силой закона было распущено, после того, как во второй раз не выбрало нового премьера. В тот же день президент РА Армен Саркисян подписал указ о проведении в стране 20 июня выборов. ЦИК Армении утвердил участие в выборах 4 блоков и 23 партий.