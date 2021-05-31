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 Понедельник, 31 Мая 2021 12:02

Посольство Туркменистана в Республике Армения организовалo велопарад кo Всемирному дню велосипеда

Посольство Туркменистана в Республике Армения организовалo велопарад кo Всемирному дню велосипеда

АрмИнфо.

30 мая 2021 года Посольство Туркменистана в Республике Армения совместно с офисом ООН в Армении и Федерацией велосипедистов организовалo велопарад, посвящённый отмечаемому 3 июня Всемирному дню велосипеда.

В соревновании приняли участие главы и дипломаты дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Армении, члены Федерации велосипедистов, горожане, любители велосипедного спорта.

Следует отметить, что Всемирный день велосипеда, который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года, а инициативой учреждения этой международной даты выступил Туркменистан.

Примечательно, что объявление Сообществом наций по инициативе Туркменистана «3 июня Всемирным днём велосипеда» является, свидетельством единогласного признания инициатив туркменского государства, направленных на укрепление мира, дружбы и плодотворного сотрудничества, которое служит ещё одним ярким доказательством крепнущего международного авторитета Туркменистана и его приверженности принципам миролюбия, гуманизма и эффективного взаимодействия.

Начиная с 2018 года для Посольства Туркменистана уже стала доброй традицией проводить подобное спортивное мероприятие.

Одновременно хочется подчеркнуть, что в нынешнем году в Ашхабаде пройдет чемпионат мира по велотреку. Мировое первенство состоится в октябре в спортивном комплексе велотрека Олимпийского городка столицы Туркменистана, которое проведут совместно Министерство спорта и молодежной политики Туркменистана, Туркменская Федерация велоспорта и Международный союз велосипедистов.

В этом контексте следует вновь подчеркнуть, что Туркменистан уделяет большое внимание развитию в стране профессионального велоспорта и велосипедного движения как экологически чистого транспорта.


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