Понедельник, 31 Мая 2021 11:59

АрмИнфо.Лидер парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, 31 маяв парламенте комментируя возможную связь отставки и.о. министра иностранных дел Ара Айвазяна с предложением и.о. главы правительства Никола Пашиняна о размещении наблюдателей на армян-азербайджанской границе, заявила, что Айвазян не возражал против этой идеи.

27 мая на заседании Совета безопасности республики в расширенном составе и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил, по его словам, кратчайший путь к деэскалации пограничной ситуации с Азербайджаном, а именно - вооруженные подразделения двух сторон зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций. Затем вдоль границы размещаются международные наблюдатели из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОСБЕ. После заседания Совбеза и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян подал в отставку. Стоит заметить, что согласно циркулируемой в СМИ информации, Айвазян был категорически не согласен с той политикой, которую проводит правительство РА во главе с и.о. премьер-министра РА в связи с карабахским конфликтом и ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

"До заседания совета безопасности премьер проинформировал и.о. министра иностранных дел о содержании заявления, в связи с чем последний, по крайней мере, не высказал возражений", - заявила Макунц, добавив, что о мотивах отставки не осведомлена.