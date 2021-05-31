Понедельник, 31 Мая 2021 11:58

АрмИнфо.Экс-глава СНБ Армении, лидер партии "Отечество", первый номер в избирательном списке блока "Честь имею" Артур Ванецян предлагает лицам, претендующим на высокие госдолжности, провериться на психические отклонения и алко- и наркозависимость.

"После победы на предстоящих парламентских выборах наш блок ("Честь имею".ред.) инициирует законодательные поправки, закрепив, что, лица, претендующие на высокопоставленные государственные должности, впредь должны будут в обязательном порядке проходить медобследование на предмет психических расстройств, а также алкогольной и наркотической зависимости", - на своей странице в Facebook написал Ванецян