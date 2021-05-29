Суббота, 29 Мая 2021 20:44

АрмИнфо. Блок «Армения» (Հայաստան) представил сегодня свою предвыборную программу. Бывший вице-премьер Армен Геворкян, представляя ее отметил, что программа будет представлена по всей Армении, и члены блока ждут от граждан предложений и замечаний.

"Поскольку мы представили нашу концепцию, то теперь нуждаемся в ваших предложениях и замечаниях", - сказал он. В основе программы блока находится человек, поскольку именно он – человек - является главной ценностью государства. При этом Григорян, отметил, что это не должно быть просто лозунгом.

«Один из принципиальных подходов нашей команды - совместное управление. Армении необходимо объединить потенциал всех возможных сил и отдельных лиц. «Программа 365+: Будущее начинается сейчас» представляет собой комбинацию видений, идей и конкретных действий. Предлагаем концепцию рабочей страны․Это о человеке, о каждом отдельном человеке. Справедливость должна восторжествовать в государстве, безнаказанность, избирательное правосудие и популизм должны быть исключены. Главной гарантией успеха развития общества должно быть оптимальное сочетание традиционных и современных подходов и ценностей», - сказал Геворкян.

При этом он подчеркнул, что ключевыми направлениями развития будут такие сферы как информационные технологии и инновации, образование и наука, здравоохранение и культура, экономика.

Так, Анна Григорян, представляя программу развития сферы образования, отметила, что Блок «Армения» будет предоставлять качественное современное образование по всей стране, исключая при этом оптимизацию школ в горных, высокогорных приграничных населенных пунктах. «Гарантом качественных знаний и конкурентоспособного образования, конечно же, является профессиональный педагог. Следует пересмотреть место и роль педагога в нашем обществе. Планируется увеличить финансирование профессий по ряду направлений. Мы примем эффективную модель управления наукой и ее финансирования. Преодолеть ценностный кризис необходимо через развитие образования и науки», - сказала она.

В свою очередь Лилит Галстян, представляя концепцию развития сферы культуры, в частности, сказала: «Культура - одна из важнейших опор преодоления глубокого ценностного кризиса в нашем обществе и формирования гражданина Армении. Наряду с нашим языком и верой, главной опорой нашей идентичности является культура, лицо, с которым мир знает армян, будет и дальше узнавать нас. Культура - наш самый конкурентоспособный бренд, неиссякаемый ресурс международного диалога. Мы восстановим Министерство культуры».

Профессор Армен Чарчян, представляя концепцию развития сферы здравоохранения, рассказал, что будет разработана национальная программа развития сферы. Бесплатная качественная медицинская помощь будет доступна пожилым людям, семьям павших героев. В сфере здравоохранения будет внедрена автоматизированная система управления. Бесплатная медицинская помощь должна сфокусироваться на социально незащищенные слои населения. Медицинское страхование должно иметь широкое покрытие. В каждом регионе будет сформирован медицинский центр с высококлассным персоналом и оборудованием.

Александр Хачатурян, представляя концепцию развития экономической отрасли страны, отметил, что они планируют создать рабочие места, которые обеспечат благополучие армянским семьям. «В сегодняшней современной экономике, основанной на человеческом капитале, у нас есть все предпосылки для того, чтобы быть востребованными и конкурентоспособными. Мы разработали и будем реализовывать программы партнерства между государством и частным сектором. Мы сосредоточимся на привлечении иностранных инвестиций. Улучшим бизнес-среду, повысим конкурентоспособность бизнеса, расширим инструментарий господдержки и субсидий. Завершим формирование полноценного цифрового правительства», - сказал он, добавив, что можно долго говорить о том, что нужно делать и настало время действовать.

В свою очередь Ваге Акопян отметил, что для пропорционального развития государства необходимо, прежде всего, иметь качественные и проходимые дороги. «Обеспечим транспортную доступность всех населенных пунктов Республики Армения, постараемся разгрузить дороги Еревана. В этот момент необходимо остановить программу расширения столицы, проанализировать положительные и отрицательные стороны уже произошедших изменений. Для восстановления туристической отрасли предусмотрена государственная поддержка в виде налоговых льгот, программ государственно-частного партнерства, субсидий и механизмов возврата налогов. Будут разработаны новые подходы к субсидированию аграрного сектора, в первую очередь, отдавая предпочтение прямым отношениям с фермерами», - сказал Акопян.

А Ишхан Сагателян заверил, что дальнейшая утрата нашей государственности и суверенитета может быть преодолены только единой национально-государственной политикой с решимостью их претворять в жизнь. «У нас есть такая воля. Без Армении нет армян. В этом смысле мы сформулируем полную повестку дня в рамках троицы Армения-Арцах-Диаспора. Мы восстановим доверие диаспоры к Армении, в том числе исключив неурегулированное использование Всеармянского фонда «Айастан». Армения будет страной социальной справедливости и процветания», - сказал он.

В заключение глава блока второй президент РА Роберт Кочарян отметил, что СНБ должна снова заняться вопросами безопасности страны, а не выполнять глупые задачи: «Там служат высокопрофессиональные офицеры, для которых такие задания оскорбительны. Мы примем меры, чтобы никогда больше не допустить превращения СНБ во внутриполитическую разведку».

«Первое необходимое действие, которое мы предпримем в сфере безопасности, - это восстановление боеспособности Вооруженных Сил. Не для войны, а для обеспечения достойного мира. Поражение на войне не должно ограничивать нас комплексом проигравшего, и поверьте для этого придется приложить серьезные усилия. У нас есть потенциал для скорейшего восстановления, и мы сделаем все возможное, чтобы сделать это жизненно важным вопросом повестки для наших союзников и, прежде всего, для России. Мы вместе с союзниками в состоянии отстоять свои интересы», – подытожил Кочарян.