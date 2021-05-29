Arminfo.info




 Суббота, 29 Мая 2021 20:44
Марианна Мкртчян

Блок «Армения» представил свою предвыборную программу

Блок «Армения» представил свою предвыборную программу

АрмИнфо.  Блок «Армения» (Հայաստան) представил сегодня свою предвыборную программу. Бывший вице-премьер Армен Геворкян, представляя ее отметил, что программа будет представлена по всей Армении, и члены блока ждут от граждан предложений и замечаний.

"Поскольку мы представили нашу концепцию, то теперь нуждаемся в ваших предложениях и замечаниях", - сказал он. В основе программы блока находится человек, поскольку именно он – человек - является главной ценностью государства. При этом Григорян, отметил, что это не должно быть просто лозунгом.

«Один из принципиальных подходов нашей команды - совместное управление. Армении необходимо объединить потенциал всех возможных сил и отдельных лиц. «Программа 365+: Будущее начинается сейчас» представляет собой комбинацию видений, идей и конкретных действий. Предлагаем концепцию рабочей страны․Это о человеке, о каждом отдельном человеке. Справедливость должна восторжествовать в государстве, безнаказанность, избирательное правосудие и популизм должны быть исключены. Главной гарантией успеха развития общества должно быть оптимальное сочетание традиционных и современных подходов и ценностей», - сказал Геворкян.

При этом он подчеркнул, что ключевыми направлениями развития будут такие сферы как  информационные технологии и инновации, образование и  наука, здравоохранение и культура, экономика.

Так, Анна Григорян, представляя программу развития сферы образования, отметила, что Блок «Армения» будет предоставлять качественное современное образование по всей стране, исключая при этом оптимизацию школ в горных, высокогорных приграничных населенных пунктах. «Гарантом качественных знаний и конкурентоспособного образования, конечно же, является профессиональный педагог. Следует пересмотреть место и роль педагога в нашем обществе. Планируется увеличить финансирование профессий по ряду направлений. Мы примем эффективную модель управления наукой и ее  финансирования. Преодолеть ценностный кризис необходимо через развитие образования и науки», - сказала она.

В свою очередь Лилит Галстян, представляя концепцию развития сферы культуры, в частности, сказала: «Культура - одна из важнейших опор преодоления глубокого ценностного кризиса в нашем обществе и формирования гражданина Армении. Наряду с нашим языком и верой, главной опорой нашей идентичности является культура, лицо, с которым мир знает армян, будет и дальше узнавать нас. Культура - наш самый конкурентоспособный бренд, неиссякаемый ресурс международного диалога. Мы восстановим Министерство культуры».

Профессор Армен Чарчян, представляя концепцию развития сферы здравоохранения, рассказал, что  будет разработана национальная программа развития сферы. Бесплатная качественная медицинская помощь будет доступна пожилым людям, семьям павших героев. В сфере здравоохранения будет внедрена автоматизированная система управления. Бесплатная медицинская помощь должна сфокусироваться на социально незащищенные слои населения. Медицинское страхование должно иметь широкое покрытие. В каждом регионе будет сформирован медицинский центр с высококлассным персоналом и оборудованием.

Александр Хачатурян, представляя концепцию развития экономической отрасли страны, отметил, что они планируют создать рабочие места, которые обеспечат благополучие армянским семьям. «В сегодняшней современной экономике, основанной на человеческом капитале, у нас есть все предпосылки для того, чтобы быть востребованными и конкурентоспособными. Мы разработали и будем реализовывать программы партнерства между государством и частным сектором. Мы сосредоточимся на привлечении иностранных инвестиций. Улучшим бизнес-среду, повысим конкурентоспособность бизнеса, расширим инструментарий господдержки и субсидий. Завершим формирование полноценного цифрового правительства», - сказал он, добавив, что можно долго говорить о том, что нужно делать и настало время действовать.

В свою очередь Ваге Акопян отметил, что для пропорционального развития государства необходимо, прежде всего, иметь качественные и проходимые дороги. «Обеспечим транспортную доступность всех населенных пунктов Республики Армения, постараемся разгрузить дороги Еревана. В этот момент необходимо остановить программу расширения столицы, проанализировать положительные и отрицательные стороны уже произошедших изменений. Для восстановления туристической отрасли предусмотрена государственная поддержка в виде налоговых льгот, программ государственно-частного партнерства, субсидий и механизмов возврата налогов. Будут разработаны новые подходы к субсидированию аграрного сектора, в первую очередь, отдавая предпочтение прямым отношениям с фермерами», - сказал Акопян.

А Ишхан Сагателян заверил, что дальнейшая  утрата нашей государственности и суверенитета может быть преодолены только единой национально-государственной политикой с решимостью их претворять в жизнь. «У нас есть такая воля. Без Армении нет армян. В этом смысле мы сформулируем полную повестку дня в рамках троицы Армения-Арцах-Диаспора. Мы восстановим доверие диаспоры к Армении, в том числе исключив неурегулированное использование Всеармянского фонда «Айастан». Армения будет страной социальной справедливости и процветания», - сказал он.

В заключение глава блока второй президент РА Роберт Кочарян отметил, что СНБ должна снова заняться вопросами безопасности страны, а не выполнять глупые задачи: «Там служат высокопрофессиональные офицеры, для которых такие задания оскорбительны. Мы примем меры, чтобы никогда больше не допустить превращения СНБ во внутриполитическую разведку».

«Первое необходимое действие, которое мы предпримем в сфере безопасности, - это восстановление боеспособности Вооруженных Сил. Не для войны, а для обеспечения достойного мира. Поражение на войне не должно ограничивать нас комплексом проигравшего, и поверьте для этого придется приложить серьезные усилия.  У нас есть потенциал для скорейшего восстановления, и  мы сделаем все возможное, чтобы сделать это жизненно важным вопросом повестки для наших союзников и, прежде всего, для России. Мы вместе с союзниками в состоянии отстоять свои интересы», – подытожил Кочарян.


Лента новостей
Блок «Армения» представил свою предвыборную программуБлок «Армения» представил свою предвыборную программу
Опрос: Более 70% респондентов в Армении собираются участвовать в предстоящих внеочередных выборахОпрос: Более 70% респондентов в Армении собираются участвовать в предстоящих внеочередных выборах
Опрос: 50% респондентов выступают против подписания Арменией нового документа с АзербайджаномОпрос: 50% респондентов выступают против подписания Арменией нового документа с Азербайджаном
В ЦИК Армении разъяснили порядок участия граждан в предстоящих выборахВ ЦИК Армении разъяснили порядок участия граждан в предстоящих выборах
Копыркин: Российские пограничники работают с утроенной нагрузкой из-за непростых испытаний, которые переживает АрменияКопыркин: Российские пограничники работают с утроенной нагрузкой из-за непростых испытаний, которые переживает Армения
Евросоюз настоятельно призывает Ереван и Баку воздерживаться от любого дальнейшего военного развертыванияЕвросоюз настоятельно призывает Ереван и Баку воздерживаться от любого дальнейшего военного развертывания
Лепехин: Будущее Армении туманно: консолидация всех сил жизненная необходимостьЛепехин: Будущее Армении туманно: консолидация всех сил жизненная необходимость
Роберт Кочарян о привлечении инвестиций, возвращении армянских военнопленных и действий ОДКБРоберт Кочарян о привлечении инвестиций, возвращении армянских военнопленных и действий ОДКБ
Левон Тер-Петросян обвинил Никола Пашиняна в политической неграмотностиЛевон Тер-Петросян обвинил Никола Пашиняна в политической неграмотности
ANCA: В 2022 финансовом году Байден предлагает Армении всего лишь $24 млн помощиANCA: В 2022 финансовом году Байден предлагает Армении всего лишь $24 млн помощи
Блок Блок "Армения" опубликовал список своих первых 50 кандидатов в депутаты
МИД Канады и американские конгрессмены выступили с заявлениями в связи с пленением Азербайджаном армянских военныхМИД Канады и американские конгрессмены выступили с заявлениями в связи с пленением Азербайджаном армянских военных
Открытие коридора через Мегри и передача Азербайджану 7 сел Армении обсуждались в одном из проектов заявления от 9 ноября 2020 года – ПашинянОткрытие коридора через Мегри и передача Азербайджану 7 сел Армении обсуждались в одном из проектов заявления от 9 ноября 2020 года – Пашинян
Сергей Шойгу провел встречу с Вагаршаком Арутюняном в МосквеСергей Шойгу провел встречу с Вагаршаком Арутюняном в Москве
Росавиация выдала российским авиаперевозчикам новые допуски на регулярные рейсы в АрмениюРосавиация выдала российским авиаперевозчикам новые допуски на регулярные рейсы в Армению
Сопредседатели МГ  ОБСЕ призвали освободить всех задержанных и разблокировать доступ в Нагорный КарабахСопредседатели МГ  ОБСЕ призвали освободить всех задержанных и разблокировать доступ в Нагорный Карабах
Мы не пойдем на эскалацию ситуации из-за 30% Сев Лича - ПашинянМы не пойдем на эскалацию ситуации из-за 30% Сев Лича - Пашинян
Боррель делегировал европейских министров на Южный КавказБоррель делегировал европейских министров на Южный Кавказ
Bысшее руководство Армении почтило память героев Сардарапатской битвыBысшее руководство Армении почтило память героев Сардарапатской битвы
Госдеп США  призвал Азербайджан отвести войска и освободить армянских военныхГосдеп США  призвал Азербайджан отвести войска и освободить армянских военных
Действующий председатель ОБСЕ отреагировала на ситуацию на армяно-азербайджанской границеДействующий председатель ОБСЕ отреагировала на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Госминистр-министр финансов Арцаха сложил с себя полномочияГосминистр-министр финансов Арцаха сложил с себя полномочия
Париж и Москва призвали Ереван и Баку к сдержанности и решению вопросов путем переговоровПариж и Москва призвали Ереван и Баку к сдержанности и решению вопросов путем переговоров
Ара Айвазян подал в отставкуАра Айвазян подал в отставку
Никол Пашинян предложил разместить наблюдателей от РФ, США и Франции на армяно- азербайджанской границе, в частности, на участке Сотк-ХознаварНикол Пашинян предложил разместить наблюдателей от РФ, США и Франции на армяно- азербайджанской границе, в частности, на участке Сотк-Хознавар
Конверс Банк. Кэшбэк и билеты в Ереван ПаркКонверс Банк. Кэшбэк и билеты в Ереван Парк
АНК назвал условия взаимодействия с другими политическими силами АрменииАНК назвал условия взаимодействия с другими политическими силами Армении
Замначальника ГШ Армении: Азербайджан пытаeтся осуществлять принудительные провокационные действия по ряду направленийЗамначальника ГШ Армении: Азербайджан пытаeтся осуществлять принудительные провокационные действия по ряду направлений
Министры Романос Петросян и Сурен Папикян, а также губернатор Вайоц дзора ушли в отпуск на период предвыборной агитацииМинистры Романос Петросян и Сурен Папикян, а также губернатор Вайоц дзора ушли в отпуск на период предвыборной агитации
Авиакомпания SCAT начнёт выполнение рейсов по направлению Актау- Ереван- АктауАвиакомпания SCAT начнёт выполнение рейсов по направлению Актау- Ереван- Актау
Вазген Манукян: В сложившихся условиях ВС Армении должны взять в свои руки защиту страныВазген Манукян: В сложившихся условиях ВС Армении должны взять в свои руки защиту страны
Армения передаст ФСБ России земельные участки в Сюникской области РААрмения передаст ФСБ России земельные участки в Сюникской области РА
Замглавы ГШ Армении: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении стабильнаяЗамглавы ГШ Армении: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении стабильная
Президент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию на границеПрезидент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию на границе
Вагаршак Арутюнян находится в МосквеВагаршак Арутюнян находится в Москве
Пашинян заверил жителей приграничного Кута - Даже не думайте, что правительство в каких-то теневых переговорах с врагомПашинян заверил жителей приграничного Кута - Даже не думайте, что правительство в каких-то теневых переговорах с врагом
Минобороны Армении продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформациюМинобороны Армении продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию
Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с пленением Азербайджаном шести армянских военныхАрмения обратилась в ЕСПЧ в связи с пленением Азербайджаном шести армянских военных
Депутат: Начальник Генштаба ВС Армении должен быть привлечен к ответственности за невыполнение своих должностных полномочийДепутат: Начальник Генштаба ВС Армении должен быть привлечен к ответственности за невыполнение своих должностных полномочий
Патовая ситуация на границах Армении и несоразмерная реакция армянских властей на поползновения АзербайджанаПатовая ситуация на границах Армении и несоразмерная реакция армянских властей на поползновения Азербайджана
Губернатор Гегаркуникской области не видит необходимости в эвакуации жителей приграничных селГубернатор Гегаркуникской области не видит необходимости в эвакуации жителей приграничных сел
Президент Туркменистана и глава узбекского МИД обсудили приоритеты межгосударственного диалогаПрезидент Туркменистана и глава узбекского МИД обсудили приоритеты межгосударственного диалога
Сурен Папикян вмешивался в кадровую политику Котайкской области: Губернатор подал заявление об отставкеСурен Папикян вмешивался в кадровую политику Котайкской области: Губернатор подал заявление об отставке
На оплату за обучение студентов, воевавших в арцахской войне, правительство, в целом, выделит около 1,5 млрд.драмовНа оплату за обучение студентов, воевавших в арцахской войне, правительство, в целом, выделит около 1,5 млрд.драмов
Никол Пашинян  прервал заседание правительства, решив провести его в закрытом режимеНикол Пашинян  прервал заседание правительства, решив провести его в закрытом режиме
Минобороны Армении обнародовала имена плененных Азербайджаном армянских военныхМинобороны Армении обнародовала имена плененных Азербайджаном армянских военных
Азербайджанские ВС похитили 6 армянских военнослужащих с суверенной территории Армении - ПашинянАзербайджанские ВС похитили 6 армянских военнослужащих с суверенной территории Армении - Пашинян
Прогноз: Россия может просто уйти из Южного КавказаПрогноз: Россия может просто уйти из Южного Кавказа
МИД Армении: Пленные армянские военнослужащие должны быть немедленно и безоговорочно возвращеныМИД Армении: Пленные армянские военнослужащие должны быть немедленно и безоговорочно возвращены
Эксперт: Интерес Тегерана к проектам с Арменией обусловлен геополитическими сдвигамиЭксперт: Интерес Тегерана к проектам с Арменией обусловлен геополитическими сдвигами
Саркисян Зарифу: Азербайджан своими провокационными действиями создаёт угрозу для всего регионаСаркисян Зарифу: Азербайджан своими провокационными действиями создаёт угрозу для всего региона
В Армении 23 партии и 4 блока подали документы в ЦИК для участия во внеочередных выборахВ Армении 23 партии и 4 блока подали документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах
МО Армении сообщает о пленении Азербайджаном 6 военнослужащих на территории РАМО Армении сообщает о пленении Азербайджаном 6 военнослужащих на территории РА
Состоялись политические консультации внешнеполитических ведомств Армении и КНРСостоялись политические консультации внешнеполитических ведомств Армении и КНР
Пашинян готов подписать <делимитационный> трехсторонний документ, при обязательном включении сроков и условий вывода ВС Азербайджана с территорий АрменииПашинян готов подписать <делимитационный> трехсторонний документ, при обязательном включении сроков и условий вывода ВС Азербайджана с территорий Армении
Тиграна Авиняна и Айка Марутяна не будет в избирательном списке правящей партии Тиграна Авиняна и Айка Марутяна не будет в избирательном списке правящей партии "Гражданский договор"
РБК: В Армении уточнили роль бывшей жены Ротенберга в выборахРБК: В Армении уточнили роль бывшей жены Ротенберга в выборах
Глава МИД ИРИ: Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской областиГлава МИД ИРИ: Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской области
В Минобороны Армении отреагировали на обвинения азербайджанского оборонного ведомстваВ Минобороны Армении отреагировали на обвинения азербайджанского оборонного ведомства
Вашингтон призвал Баку уйти со Вашингтон призвал Баку уйти со "спорных территорий"
Читать больше



Эксперты
Политолог: Целью real politik Москвы является подписание Ереваном любых документов, позволяющих затянуть Баку в ОДКБ и ЕАЭСПолитолог: Целью real politik Москвы является подписание Ереваном любых документов, позволяющих затянуть Баку в ОДКБ и ЕАЭС
Прогноз: Высокая геополитическая напряженность на Южном Кавказе в широкомасштабную войну не перерастетПрогноз: Высокая геополитическая напряженность на Южном Кавказе в широкомасштабную войну не перерастет
Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат Правозащитник: Общество не давало согласия на произвольный стиль управления как результат "Бархатной" революции
Эксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извнеЭксперт: Отсутствие мозговых центров - причина действий властей Армении под диктовку извне
Прогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет.  Ни Пашиняна, ни народПрогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет.  Ни Пашиняна, ни народ
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности