Суббота, 29 Мая 2021 16:00

АрмИнфо. В Армении 57,3% респондентов заявили, что обязательно примут участие в предстоящих 20 июня внеочередных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса, подготовленного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association.

При этом, 16,1% сказали, что скорее примут участие в выборах, 11,1% - скорее нет, 14,5% - однозначно нет, еще 1,6% затруднились ответить.

При этом, если бы выборы были в это воскресенье согласно результатам опроса, 22,6% опрошенных отдали бы свои голоса блоку "Мой шаг" Никола Пашиняна, еще 17,5 5 блоку "Айастан" Роберта Кочаряна, 3,8% - "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, 2,8% - партии "Республика", 2,7% - "Честь имею" Сержа Саргсяна, 2,3% "Просвещенной Армении" Эдмона Марукян, 1,7% - Национальному демократическому полюсу, 1,6% блоку Ширинян-Бабаджанян. Все остальные политические силы не переходят порог в 1%. Примечательно, что 15,2% отметили, что будут голосовать против всех, 14,5% отказались ответить, 11,5% затруднились ответить.

При этом за партию Пашиняна в большинстве голосуют в сельских общинах и областных городах 32,2% и 19,1% соответственно. А в Ереване лишь 16,5 % готовы отдать за него свои голоса. Меж тем за блок Кочаряна наоборот голосуют больше в Ереване - 23,9%, в областных городах 19,4% и в селах 0 9,5%.

При это 20,1% респондентов отметили, что при возможности покинули бы Армению, еще 10,7 % - скорее да, 10,8% - скорее нет, 57,9 % - нет, 0,5% затруднились ответить.

На вопрос, с какой из стран Армения должна углублять свое сотрудничество 51% опрошенных указали Россию, 40,3% - США, 32,25 - Франция, 15,6% - Иран, 6,4% - Китай, 35 - Грузия. Иные страны назвали 15% респондентов, еще 6,2% затруднились ответит.

Примечательно, что во внеочередных парламентских выборах, прошедших в декабре 2018 приняли участи чуть менее 50 % избирателей.

Отметим, что опрос проводился с 24 по 28 мая по всей Армении, онлайн путем. В опросе приняли участие 1102 человека. Погрешность +-3%.